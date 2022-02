Cum se menține în formă, la 53 de ani, Ramona Bădescu: „De ceva timp am început să apelez la botox…”

Actriță, cântăreață și model, Ramona Bădescu a dezvăluit care sunt trucurile de frumusețe la care apelează la 53 de ani pentru a se menține în formă.

Ramona Bădescu a părăsit România pentru Italia cu ani în urmă, iar în septembrie 2019 a adus pe lume un băiat, pe nume Ignazio, într-o clinică privată din Roma. Bădescu este logodită cu bancherul Fabio Cali, cu care este într-o relație de aproape cinci ani.

Ramona Bădescu a vorbit acum deschis despre trucurile pe care le aplică pentru a-și păstra tinerețea, recunoscând că apelează atunci când este nevoie la ajutorul medicilor esteticieni, însă declară și că mare parte din felul în care arată se datorează geneticii și faptului că este o femeie care a pus mereu preț pe îngriire.

„Dincolo de fap­tul că am moștenit de la mama o genă bună, eu sunt dintot­deauna ge­nul de fe­meie care se îngrijește: chiar de cu­rând am fost să-mi fac niște analize și me­dicii mi-au spus că, deși am vârsta fizică de 53 de ani, vârsta mea biolo­gi­că e de doar 37 de ani. Deci e bi­ne! (râde) Apoi, din fericire, azi, datorită avan­su­ri­lor în medi­cină, nu te mai pa­nichezi la apariția unui rid: bo­to­xul își face imediat efectul”, a precizat ea într-un interviu acordat Formula As .

Tot pentru aceeași publicație, ea a vorbit și despre faptul că este pasionată de trucurile de înfrumusețare homemade și că adesea alege să își prepare chiar ea măștile de față pe care le aplică pe ten și care chiar dau rezultate.

„Eu sunt adepta tra­ta­men­­te­lor naturale (îmi prepar singu­ră măști cu miere, cu bi­car­bonat etc.) și doar de ceva timp am în­ceput să apelez la botox, în­să nu­mai o dată pe an și nu­mai pentru ri­durile de pe frunte, pe care nu vreau să le las să se adâncească. Deci nu exage­rez, ci in­tervin cu măsură. Vreau să-mi păstrez expresia feței, să-mi păstrez mobilitatea naturală (o actriță tre­buie să fie expresivă!), iar ridurile pe care le am mi le iubesc… Iar acum, mai am un motiv important pentru care să mă îngrijesc: trebuie să mă mențin cât mai mult tânără și în putere, pentru fiul meu. Vreau ca atunci când Ignazio va merge la gră­di­niță și apoi la școală să fie mândru de mine, să-i fie drag că are o mamă încă fru­moa­să și încă tâ­nără. Așadar, la 53 de ani, mă simt foarte bine în pielea mea. Mă simt o femeie și o mamă fericită”.