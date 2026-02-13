Actori care au adus modificări semnificative personajelor pe care le-au jucat

Câțiva actori au ales ca parcursul personajelor pe care le interpretează să fie unul cu totul diferit.

1. Maya Hawke
Sunt mai mulți actori care și-au pus amprenta creativă asupra proiectelor cinematografice în care s-au implicat, simțind că schimbările la care s-au gândit reflectă mult mai bine construcția personajului. 

1. Maya Hawke

Maya Hawke a simțit că personajul ei din Stranger Things, Robin Buckley, și Steve, jucat de Joe Keery, nu ar trebui să se întâlnească și că ea face parte din comunitatea LGBTQ+. Actrița a discutat despre asta cu creatorii serialului, Matt Duffer și Ross Duffer, și au luat decizia împreună. Pentru ea, a fost important că sugestia i-a fost ascultată și în cele din urmă acceptată. 

2. Jenna Ortega

Jenna Ortega a adus schimbări semnificative rolului ei iconic din Wednesday. Actrița considera că unele replici nu se potrivesc cu personalitatea întunecată pe care o are personajul, așa că le-a eliminat din scenariu. „Erau o grămadă de lucruri mărunte de genul ăsta, în care am simțit că am putut evita o mulțime de dialoguri în încercarea de a o face să pară umană”, a spus Jenna Ortega în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru Netflix. 

3. Tommy Lee Jones

Tommy Lee Jones l-a jucat pe agentul K în seria Men in Black. Actorul a considerat că o parte din dialogul personajului său, care avea trei paragrafe, ar putea fi comprimat într-un mod diferit. Așa că, l-a rescris și i-a trimis o nouă versiune scenaristului Ed Solomon.

4. Naya Rivera

Regretata actriță Naya Rivera a venit cu ideea ca între personajul ei din serialul Glee, Santana Lopez, și Brittany, jucată de Heather Elizabeth Morris, să existe o relație serioasă. „I-am încurajat cumva să ia lucrurile mai în serios și să nu se joace cu ele, pentru că există oameni pentru care nu este o glumă. Sunt viețile lor reale”, a povestit Naya Rivera despre personajul ei LGBTQ+ din Glee

5. Anna Kendrick

Pentru Anna Kendrick, nu a fost deloc o opțiune ca Beca, personajul ei din Pitch Perfect 3, să aibă o relație sentimentală cu directorul muzical Theo. Pe lângă acest refuz, pe motiv că legătura lor ar fi problematică pentru că e profesorul ei, actrița nu a fost de acord cu stilul vestimentar impus pentru rolul ei. „E amuzant – ori de câte ori facem probe de garderobă, simt că primim mesaje de la conducere care spun că ar trebui ca hainele să fie mai strâmte și mai sexy și să arate mai multă piele. Și eu zic că nu de aceea vin oamenii să vadă filmul”, a mărturisit actrița pentru Harper’s Bazaar UK.

6. Chris Hemsworth

Recenziile negative primite de Chris Hemsworth după lansarea filmului Thor: The Dark World l-au pus pe acesta într-o situație neplăcută. Actorul a decis să reacționeze și i-a sugerat președintelui Marvel Studios, Kevin Feige, ca următorul film să aibă un ton mai amuzant și să cuprindă mai multe momente de improvizație. Iar aceste recomandări au fost puse în aplicare în filmul Thor: Ragnarok regizat de Taika Waititi.

7. Tom Cruise

Filmul The Mummy poartă amprenta creativă a lui Tom Cruise. Când pelicula era în etapa de producție, actorul a venit cu doi scenariști pentru a rescrie cu totul părțile despre personajul său, Nick Morton, dar și cu un alt editor colaborator de-al său. „Acesta este în mare măsură un film din două jumătăți: înainte de Tom și după Tom Am auzit povești despre cum controlează totul și insistă, dar a fost uimitor să lucrez cu el”, a povestit directorul artistic supervizor Frank Walsh pentru Variety, despre cum a influențat Tom Cruise producția filmului The Mummy.

8. Crispin Glover

Crispin Glover a simțit că replicile personajului său din Charlie’s Angels nu se potrivesc cu ceea ce ar trebui să reflecte, de fapt, rolul său. Așa că, a preferat ca el să fie tăcut cu totul, iar tăcerea sa să fie cea care să vorbească de la sine. „În 2000 și 2001 [în timpul Charlie’s Angels] trebuia cu adevărat să câștig cât mai mulți bani posibil pentru a-mi finanța propriile filme”, a spus Crispin Glover într-un interviu pentru The Guardian.

9. Reese Witherspoon

Emblematicul film Cruel Intentions i-a avut în rolurile principale pe Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon, Selma Blair și Ryan Phillippe. Reese Witherspoon a jucat-o pe Annette Hargrove și a simțit că personajul ei are nevoie de replici mai puternice și impunătoare, drept urmare le-a rescris. „Îmi amintesc că o găseam pe Annette prea rezervată și prea mult influențată de manipulările unui bărbat. Începeam ceea ce cred că a devenit cea mai mare misiune a mea în viață: să mă întreb de ce femeile erau descrise în anumite feluri în film”, a spus actrița pentru Entertainment Weekly

10. Michelle Rodriguez

Letty Ortiz, personajul jucat de Michelle Rodriguez în seria Fast & Furious, trebuia să îi fie infidelă lui Dominic Toretto, interpretat de Vin Diesel. Însă actrița nu și-a dorit ca rolul ei să aibă o asemenea traiectorie amoroasă și a refuzat să urmeze această parte din scenariu. Din fericire, și colegul ei de platou, Vin Diesel, a susținut-o în acest demers. „Am plâns și am spus: „O să renunț” și „Nu mă dați în judecată, vă rog – îmi pare rău, dar nu pot face asta în fața a milioane de oameni”, și-a amintit Michelle Rodriguez pentru Daily Beast.

