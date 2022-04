10 actori care au acceptat un rol numai pentru bani

În timp ce unii actori își aleg cu foarte mare atenție proiectele în care se implică, pentru alții această decizie este mult mai ușoară, mai ales dacă este vorba despre contracte pe sume fabuloase. Starurile de mai jos s-au aflat într-un punct al carierei în care au fost nevoite să accepte un rol pe considerente financiare.

1. Glenn Close

Glenn Close, cunoscută pentru performanțele din Fatal Attraction, Dangerous Liaisons și The Wife, a avut un mic rol și în pelicula Guardians of the Galaxy. Motivul pentru care a acceptat să joace în acel film care a avut parte de un buget impresionant are legătură cu faptul că își dorea să sprijine financiar alte filme din care dorea să facă parte. „Fac asta pentru că îmi va permite să fac și alte tipuri de filme pe care le iubesc cu adevărat”, a recunoscut actrița la cea de -a 18-a ediție a Festivalului de Film de la Nantucket.

2. Michael Caine

Michael Caine se aștepta ca rolul său din Jaws: The Revenge să nu se ridice la nivelul așteptărilor și să fie considerat un eșec, dar a acceptat să joace în film pentru bani. În cartea sa, What’s It All About, actorul povestește că la acea vreme nu avea alte proiecte cinematografice și construia și o casă care depășise bugetul inițial. Așa că, pentru a-și termina casa, a acceptat banii care i se ofereau pentru acel rol. „Nu am văzut niciodată filmul, dar din toate punctele de vedere este groaznic. Cu toate astea, am văzut casa pe care am construit-o și este grozavă.”

3. Ben Affleck

Filmul Paycheck din 2003, în care a jucat și Ben Affleck, nu a fost primit bine de public. Actorul a dezvăluit motivul pentru care a acceptat rolul în cadrul unui turneu de promovare a peliculei, recunoscând cu acea ocazie că a jucat pentru bani. „Răspunsul se află în numele filmului”, a spus Ben Affleck atunci când a fost întrebat de ce a acceptat să joace în peliculă.

4. Jackie Chan

Și Jackie Chan s-a aflat în situația în care să accepte un rol pentru satisfacția financiară. Deși a jucat în toate cele trei filme Rush Hour, se pare că nu au avut o semnificație pentru el. „Am câte un motiv pentru fiecare film pe care îl fac. Spre deosebire de Rush Hour, pentru care nu am avut niciodată un motiv. Îmi displace foarte mult Rush Hour, dar, în mod ironic, s-a vândut foarte bine în SUA și Europa”, a declarat Jackie Chan pentru The Hollywood Reporter.

5. Eddie Murphy

Inițial, Eddie Murphy nu a fost încântat de rolul din Best Defense, dar a fost convins de salariul fabulos. A refuzat de mai multe ori, însă a acceptat după ce Paramount i-a oferit un milion de dolari. „Am refuzat rolul principal, dar Paramount era hotărât că mă vrea în film. În cele din urmă, s-au întors cu o ofertă de un milion de dolari pentru câteva săptămâni de muncă”, a povestit actorul pentru Interview Magazine.

6. Sean Penn

Din aceleași considerente a acceptat și Sean Penn să joace în Carlito’s Way, după cum a declarat pentru Interview Magazine: „Am primit un telefon de la Brian De Palma, cu care lucrasem înainte la Casualties of War. Aveam nevoie de o schimbare – pentru că aveam un copil și facturi de plătit – iar partea pe care mi-o oferea Brian era foarte bună, plus că jucam și cu Al [Pacino], pe care îl iubesc, așa că am făcut asta.”

7. Halle Berry

Criticii nu au fost deloc prietenoși cu Halle Berry după interpretarea ei din Swordfish. Însă, dincolo de acest lucru, actrița a fost răsplătită cu un salariu de 2 milioane de dolari pentru rolul ei. Motiv pentru care performanța ei a cântărit destul de mult în succesul pe care l-a avut filmul ani mai târziu.

8. Billy Bob Thornton

Billy Bob Thornton a acceptat rolul din Armageddon pentru că avea nevoie să se întrețină financiar. La vremea respectivă, trecea printr-un divorț, iar agentul său considera că este oportunitatea perfectă de a face parte din distribuția unui film cu buget mare. „A fost grozav. Filmul a făcut multe pentru mine, așa că niciodată nu aș putea să-l critic.”

9. Gary Oldman

Gary Oldman i-a luat prin surprindere pe fani după ce a interpretat rolul principal în filmul RoboCop din 2014. El a recunoscut că a acceptat să joace pentru salariul pe care-l primea. „De ce sunt în acest film? Pentru bani. Am crezut că este un scenariu inteligent și iubesc punctul de vedere al regizorului José Padilha.”

10. Stephen Dillane

Stephen Dillane a avut o experiență plăcută cât timp l-a jucat pe Stannis Baratheon în Game of Thrones. Dar, actorul a recunoscut într-un interviu pentru Radio Times că nu a simțit nicio satisfacție profesională și personală de pe urma acelui rol și că l-a acceptat pentru ban.

