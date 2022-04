Celebrități care au produs filme și seriale care s-au bucurat de un succes răsunător

Multe dintre celebritățile de care cu siguranță ai auzit până acum și pe care le-ai urmărit pe scenă sau pe ecrane, au vrut să exploreze și partea de producție și putem spune că le-a ieșit foarte bine. Iată care sunt vedetele care au produs seriale și filme faimoase:

1. Drake

Dacă ai urmărit până acum serialul HBO Euphoria, despre care toată lumea vorbește și care a stârnit mai multe controverse, cu siguranță ai remarcat coloana sonoră care reușește să scoată în evidență toate momentele complicate și intense prin care trec personajele. Iar cel care a contribuit la asta este nimeni altul decât Drake, unul dintre producătorii show-ului.

2. Selena Gomez

Pe Selena Gomez o știm mai degrabă din ipostaza de actriță, însă ea este și producătoarea executivă a serialului 13 Reasons Why. Serialul abordează teme precum abuzul sexual, suicidul și bullying-ul și nu a fost lipsit de critici din cauza subiectelor pe care le aduce în prim-plan. 13 Reasons why îl surprinde pe un elev în încercarea de a afla de ce s-a sinucis colega lui, care lasă în urmă 13 casete pentru 13 persoane diferite.

3. Will Ferrell

Will Ferrell și Adam McKay au produs împreună serialul Succession, care spune povestea familiei Roy, incredibil de bogată și cunoscută pentru faptul că deține controlul celei mai mari companii de media și divertisment din lume. Înainte de Succession, McKay și Ferrell au mai fost implicați în alte proiecte, printre care Anchorman, Talladega Nights, Step Brothers și The Big Short.

4. Whitney Houston

Cântăreața Whitney Houston a produs filmul iconic The Princess Diaries, regizat de Garry Marshall, cu Anne Hathaway și Julie Andrews în rolurile principale. Mia Thermopolis, interpretată de Anne Hathaway, află că este nimeni alta decât Prințesa Genoviei și că va fi moștenitoarea tronului Genoviei. Whitney Houston a mai fost producătoarea și altor filme cunoscute, cum ar fi The Princess Diaries 2: Royal Engagement, The Cheetah Girls, The Cheetah Girls 2 și Sparkle.

5. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a produs drama The Fosters, care reflectă într-o măsură și realitatea zilelor noastre. Nu a fost singura experiență de tipul acesta pentru artistă, ea fiind și producătoarea peliculei Hustlers din 2019, în care interpretează rolul unei dansatoare exotice, Ramona Vega.

6. Robert De Niro

Actorul Robert De Niro a fost unul dintre producătorii filmului Rent, din 2005, regizat de Chris Columbus. Pelicula, din a cărei distribuție fac parte Taye Diggs, Anthony Rapp, Rosario Dawson și Idina Menzel, nu s-a bucurat de aprecierile pe care le aștepta, așa că sunt puțini cei care știu că face parte din cariera lui Robert De Niro.

7. Tom Hanks

Tom Hanks și compania lui de producție, Playtone, au contribut la o serie de pelicule, iar cea mai cunoscută este Mamma Mia. Totuși, nu ar trebui să ne mire acest lucru, având în vedere faptul că actorul este un fan înfocat al formației ABBA, încercând și el să obțină un rol în acest musical în care coloana sonoră aparține în întregime trupei.

8. Leonardo DiCaprio

Când te gândești la Leonardo DiCaprio, probabil că nu îi asociezi numele cu filmele horror. Ei bine, compania lui de producție, Appian Way Productions, se află în spatele filmului de groază Orphan. Compania lui a mai produs și Delirium și Red Riding Hood.

9. Margot Robbie

LuckyChap Entertainment, compania de producție fondată de Margot Robbie, Tom Ackerley și Josey McNamara în 2014 a produs filmul Promising Young Woman. Unul dintre motivele pentru care actrița a vrut să aibă propria casă de producție are legătură cu nevoia ca poveștile de la Hollywood să fie spuse dintr-o perspectivă feminină și să reflecte așteptările și experiențele femeilor.

10. Brad Pitt

Plan B, compania de producție a lui Brad Pitt, a realizat mai multe pelicule, printre care 12 Years a Slave, Moonlight și Minari. Filmul 12 Years a Slave este cel care i-a adus actorului un premiu Oscar pentru producție. Pitt a mai produs și The Departed, care a fost recompensat cu un premiu Oscar pentru cel mai bun film, și care este adaptarea americană a unui thriller din Hong Kong pe nume Internal Affairs.

