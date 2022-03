Stilul nu are vârstă: ținutele purtate de veteranele ecranului au făcut legea la Oscaruri

Stilul e o chestiune care nu ține nici de vârstă, nici de mijloace financiare, nici de mulți alți factori externi, așa cum s-ar putea crede. Firește, pentru că vorbim despre ceremonia de decernare a premiilor Oscar, când spunem că stilul nu are vârstă ne referim la persoane care au o notorietate, un nivel de confort al vieții și, probabil, și o armată de stiliști și consilieri.

Dar cert este că stilul celebrităților s-a dovedit, de-a lungul anilor, să țină prea puțin de aceste lucruri. Pașii greșiți au venit nu pentru că cineva nu și-a permis stilistul cel mai adecvat sau rochia cea mai spectaculoasă, ci dimpotrivă.

Însă persoanele care nu fac greșeli în ceea ce privește stilul (sau, cel puțin, dacă își asumă extravaganțe, o fac până la capăt, salvând uneori prin atitudine și încredere ținute imposibile) se dovedesc a fi cele care au exercițiul covorului roșu, care le-au văzut și făcut deja pe toate și care vor doar, trecute de o anumită vârstă, să se simtă confortabil și să se distreze, inclusiv când vine vorba despre alegerile vestimentare.

Rita Moreno, la cei 90 de ani ai săi, a arătat spectaculos la decernarea premiilor Oscar din acest an, cu rochia sa neagră, dar mai ales cu accesoriul foarte îndrăzneț de pe cap – care ar fi fost foarte greu de purtat de altcineva în afară de ea. Alte veterane, precum Judi Dench, au mers către ținute sobre – actrița britanică a arătat impecabil în ansamblul său alb, monahal. Și Jane Campion, la cei 67 de ani ai săi, ne-a servit o lecție despre cum stilul și confortul merg mână în mână. ca să nu mai vorbim despre victoria ei la categoria Cea mai bună regie, pentru The Power of the Dog. Iar Yuh-Jung Yoon, care a câștigat anul trecut Oscarul pentru rolul său din Minari, a fost un adevărat exemplu de eleganță.

