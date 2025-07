Reese Witherspoon și partenerul ei, Oliver Haarmann, escapadă romantică pe un iaht de lux în Saint-Tropez. Cum au fost fotografiați cei doi

Reese Witherspoon, de 49 de ani, și iubitul ei, finanțistul german Oliver Haarmann, de 57 de ani, au fost surprinși într-o ipostază romantică în timp ce se bucurau de o zi relaxantă pe un iaht, în largul coastei Saint-Tropez, în sudul Franței.

Reese Witherspoon și Oliver Haarmann, împreună în vacanță

Cei doi au fost fotografiați sărutându-se și îmbrățișându-se, atât pe puntea iahtului, cât și în apă. Actrița a purtat un costum de baie alb, în timp ce Haarmann a optat pentru un slip cu dungi, un tricou albastru și o șapcă albă Nike.

În septembrie 2024, mai multe surse confirmau pentru revista PEOPLE că Reese și Oliver formau un cuplu. La începutul relației, cei doi au fost văzuți împreună în New York, în iulie 2024, iar o sursă declara atunci că actrița „o ia ușor cu întâlnirile”.

„Îi place, dar nu vrea să pună accent prea mare pe viața sentimentală. E foarte ocupată cu munca și fiul ei,” spunea sursa, referindu-se la prioritățile lui Witherspoon.

În octombrie 2024, alte surse susțineau că Reese „se distrează alături de Oliver”, menționând că actrița face des naveta între Nashville și New York pentru a-l vedea.

Se pare că Haarmann a petrecut timp și cu copiii actriței – Deacon Phillippe (21 de ani) și Tennessee James Toth (12 ani), pe care Reese îi are din căsniciile anterioare cu Ryan Phillippe și Jim Toth. La acea vreme, nu era clar dacă Oliver o cunoscuse și pe fiica ei, Ava Phillippe. Sursa adăuga că Reese este încântată de faptul că Oliver „este om de afaceri și nu are legături cu lumea Hollywood-ului”.

Ultimul rol al lui Witherspoon pe marele ecran a fost în comedia „You’re Cordially Invited”, lansată în 2025, unde a jucat alături de Will Ferrell și Geraldine Viswanathan. Ea va reveni în curând în sezonul patru al serialului The Morning Show, difuzat pe Apple TV+, și are în pregătire mai multe proiecte, printre care și mult-așteptatul Legally Blonde 3, aflat încă în faza de pre-producție.

Reese Witherspoon, dezvăluiri despre divorțul de Jim Toth

În luna martie 2023, Reese Witherspoon a anunțat pe contul său Instagram faptul că ea și soțul său, Jim Toth, au decis să meargă pe drumuri separate.

„Avem câteva veşti personale de împărtășit. Cu multă grijă şi considerație am luat decizia dificilă de a divorța. Ne-am bucurat de atâția ani minunați împreună şi mergem înainte cu dragoste şi respect reciproc pentru tot ceea ce am creat împreună”, a declarat actrița.

Într-un interviu oferit revistei Harpers Bazaar, Reese Witherspoon a vorbit pentru prima oară despre despărțirea de Jim Toth, mărturisind că trece printr-o perioadă „vulnerabilă.”

„Când am mai divorțat, presa tabloidă a ajuns să le spună oamenilor cum mă simțeam sau cum procesam despărțirea, și am simțit că lucrurile scapă de sub control. Să pot vorbi direct cu oamenii despre ceea ce se întâmplă în viața mea și să împărtășesc aceste lucruri la fel cum împărtășesc experiențele profesionale deosebite sau experiențele personale, mă face să mă simt mult mai autentică fiindcă pot spune lucrurile cu propria mea voce și nu las pe altcineva să controleze ceea ce se întâmplă.”

