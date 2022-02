10 dintre cele mai frumoase cereri în căsătorie din filme

Sunt câteva filme în care poți vedea unele dintre cele mai emoționante și inspiraționale povești de dragoste. Chiar dacă unele se destramă pe parcurs, altele reușesc să fie și mai solide, ajungând și la pasul următor. Astfel, îți propunem să descoperi 10 dintre cele mai frumoase și interesante cereri în căsătorie din filme celebre:

1. A Star Is Born

Bradley Cooper și-a făcut debutul regizoral cu A Star is Born, actorul interpretând și rolul unui muzician, Jackson Maine, în acest film în care joacă alături de Lady Gaga. Una dintre scenele care s-a numărat printre preferatele multora este cea a cererii în căsătorie. Momentul a avut loc într-un cadru liniștit, în timpul unei cine alături de prieteni apropiați, Jackson alegând să îi ofere iubitei sale, Ally (Lady Gaga), un inel făcut din corzi vechi de chitară.

2. My Big Fat Greek Wedding

Nu ar trebui să te aștepți la o cerere în căsătorie spectaculoasă în My Big Fat Greek Wedding, însă cu siguranță a fost romantică. Atunci când Ian, jucat de John Corbett, o cere de soție pe Toula, interpretată de Nia Vardalos, cei doi se află în pat, iar el este vizibil emoționat de acest moment.

3. Walk the Line

În filmul biografic Walk the Line, Reese Witherspoon a jucat-o pe June Carter, a doua soție a lui Johnny Cash, interpretat de Joaquin Pheonix. În cazul lor, vei vedea o cerere în căsătorie inedită pentru că Johnny îi adresează întrebarea specială pe scenă, atunci când se află în fața mai multor oameni. Acest lucru s-a întâmplat și în viața reală, pe 22 februarie 1968 în Ontario, în fața unui public format din 7.000 de persoane.

4. Pride & Prejudice

Adaptarea din 2005 a operei clasice scrise de Jane Austin cu actrița Keira Knightley în rol principal s-a bucurat de numeroase cuvinte de laudă. În ciuda faptului că Elizabeth Bennet încearcă prin toate mijloacele să îl urască pe Darcy, în cele din urmă se lasă cucerită și impresionată de privirile și declarațiile lui.

5. When Harry Met Sally

În filmul When Harry Met Sally nu a fost vorba despre o cerere în căsătorie clasică, așa cum probabil te-ai fi așteptat, ci mai degrabă de o declarație de dragoste spusă de Harry pentru Sally abia în ultimele clipe ale filmulul, în noaptea dintre ani. Acea replică a devenit populară de-a lungul anilor, fiind considerată și una dintre cele mai superbe și romantice declarații de dragoste din filme.

6. Jerry Maguire

Vei regăsi romantism și în filmul Jerry Maguire, dacă stăm să ne gândim la povestea de dragoste dintre Jerry, jucat de Tom Cruise, și Dorothy, interpretată de Renée Zellweger. Chiar dacă ea este conștientă de faptul că nu o iubește, cei doi cresc împreună, așa că cererea în căsătorie a venit într-un mod firesc.

7. While You Were Sleeping

While You Were Sleeping este unul dintre filmele de care nu te poți plictisi. În cazul acestei pelicule, Bill Pullman și Sandra Bullock, care îi joacă pe Jack, respectiv Lucy, au demonstrat că o cerere în căsătorie nu presupune eforturi impresionante și că farmecul constă într-o propunere simplă, onestă, alături de câțiva apropiați.

8. Sweet Home Alabama

Reese Witherspoon și Patrick Dempsey au jucat împreună în filmul Sweet Home Alabama și au fost protagoniștii uneia dintre cele mai faimoase cereri în căsătorie dintr-o comedie romantică. Melanie Smooter, jucată de Witherspoon, a fost cerută în căsătorie de către Andrew Hennings, interpretat de Dempsey, în celebrul magazin de bijuterii Tiffany & Co., după ce acesta și-a terminat programul de lucru și a fost deschis exclusiv pentru ea la solicitarea lui Andrew.

9. High Fidelity

Rob, jucat de John Cusack, are parte de mai multe relații în High Fidelity, însă renunță la toate aventurile sale pentru Laura. El o cere în căsătorie pe Laura, fata care l-a înșelat, într-un loc la care cu siguranță nu te-ai fi așteptat și anume într-un restaurant.

10. Six Days, Seven Nights

Chiar înainte ca totul să se destrame, Robin Monroe (Anne Heche) are parte de o vacanță perfectă cu iubitul ei, Frank (David Schwimmer) în Makatea. El o cere în căsătorie în cadrul unui peisaj de vis, într-o stațiune tropicală, iar ea acceptă. Însă lucrurile nu vor ieși chiar așa cum și-a planificat.

