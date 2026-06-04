Noi tensiuni între Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Ce acuzații îi aduce artista fostului soț: „Sunt strategii pe care le face”

Alina Sorescu a vorbit despre modul în care fostul ei soț alege să se folosească de momentele importante din viața celor două fetițe ale lor.

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  de  Andreea Ilie
Alina Sorescu
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După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat în luna ianuarie a anului 2025.

Alina Sorescu, acuzații la adresa fostului soț

După încheierea acestor procese, Alina Sorescu a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri. 

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a vorbit despre modul în care fostul ei soț alege să se folosească de momentele importante din viața celor două fetițe ale lor pentru a se promova.

Cântăreața a vorbit despre zilele de naștere ale fetițelor sale, moment în care Alexandru Ciucu le-a cumpărat flori, a făcut mai multe fotografii împreună cu acestea și le-a postat pe social media, folosind pe fundal chiar unea dintre piesele ei.

„E greu, după cum vedeți și voi, nici în ziua de astăzi situația nu se termină. De asta am și făcut această postare în această zi și particip la tot felul de evenimente (…) E greu pentru că sunt întrebată în continuare de această situație, pentru că strategiile continuă și după. Eu încerc să explic lucrurile astea cât de la rece pot și să spun că da, sunt strategii pe care le face și ele se întâmplă cumva ciclic. Adică zilele de naștere: luăm o floare, punem o poză, punem melodiile Alinei Sorescu”, a declarat Alina Sorescu, la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.

Alina Sorescu, dezvăluiri despre relația cu fostul soț

Alina Sorescu, care va împlini în curând 40 de ani, pare hotărâtă să închidă definitiv capitolul dificil din viața ei personală și să lase în urmă tensiunile care au marcat-o o perioadă îndelungată. Artista a făcut recent unele declarații care sugerează dorința de a ajunge la un echilibru și, poate, la o relație mai pașnică cu fostul partener.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fostul ei soț, Alexandru Ciucu.

„Noi urmăm un program stabilit de instanță așa cum tatăl a cerut în instanță la un moment dat, așa că urmăm exact indicațiile de acolo. Nu aș vrea să mai discut acum pentru că nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție și atunci povestea nu o să se termine niciodată. Noi am fost într-un proces trei ani, proces care s-a terminat de un an și jumătate, viața trebuie să meargă mai departe. Vom vedea în timp dacă această soluție este cea mai bună pentru fetițe”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Artista a mărturisit că momentan se concentrează pe viața profesională și creșterea celor două fetițe și nu ia în calcul o relație amoroasă.

„Nu îmi pun problema unei viitoare relații momentan, dar clar aș fi în orice aș întreprinde, că este relație profesională sau de altă natură, voi fi mult mai atentă de la primele semnale pe care le văd. (…) a fost o perioadă destul de complicată, cu multă suferință pentru mine și pentru fetițe, nu e ușor”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Arhiva ELLE

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