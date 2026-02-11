Alina Sorescu își dorește o relație de pace cu fostul soț, Alexandru Ciucu. Declarațiile artistei: „Vreau ca tot ce a fost rău să rămână în trecut”

Alina Sorescu vrea să îngroape securea războiului cu Alexandru Ciucu.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Alina Sorescu
VEZI FOTO
POZA 1 / 24

Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, pare hotărâtă să închidă definitiv capitolul dificil din viața ei personală și să lase în urmă tensiunile care au marcat-o o perioadă îndelungată. La un an de la separarea oficială de Alexandru Ciucu, artista face declarații care sugerează dorința de a ajunge la un echilibru și, poate, la o relație mai pașnică cu fostul partener.

Ce urmează pentru Alina Sorescu după divorț

Prezentă în platoul emisiunii SpynewsTV, cântăreața a vorbit deschis despre relația complicată pe care a avut-o cu Alexandru Ciucu în ultimul an. După o perioadă marcată de conflicte, acuzații reciproce și declarații dure, lucrurile par să se îndrepte spre o etapă mai calmă.

Alina Sorescu a subliniat că prioritățile sale sunt, în acest moment, propria liniște, fetițele sale și cariera muzicală, lăsând de înțeles că nu își mai dorește să fie prinsă în dispute publice.

„Cert e că eu vreau ca tot ce a fost rău în viața mea vreodată să rămână în trecut și să mă concentrez pe mine, pe fetițe, pe activitatea mea muzicală, pentru că de vorbit, s-a vorbit”, a declarat artista.

Cu câteva luni în urmă, Alina Sorescu a participat la un eveniment organizat la Palatul Parlamentului, dedicat Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor. Cu acea ocazie, artista a făcut dezvăluiri tulburătoare despre perioada petrecută alături de fostul soț, descriind o relație marcată de abuz emoțional și traume profunde.

„Am trăit în abuz emoțional timp de 12 ani. O situație din care nu credeam că voi mai putea ieși vreodată. Mă umilea, mă amenința că dacă nu-i urmez indicațiile totul se va termina (…) Nu a fost implicat în creșterea fetelor, ba dimpotrivă, a devenit din ce în ce mai agresiv și verbal, și emoțional, și, din păcate, în prezența fetelor”, a spus Alina Sorescu în cadrul evenimentului.

Declarațiile au stârnit un val de reacții și au readus în atenția publicului conflictul dintre cei doi foști soți.

Reacția lui Alexandru Ciucu la acuzații

După apariția acestor afirmații, Alexandru Ciucu a simțit nevoia să intervină public și să ofere propria versiune a lucrurilor. Designerul a susținut că acuzațiile formulate de Alina Sorescu nu sunt noi și că ele au fost analizate inclusiv în cadrul procesului de divorț.

Invitat în emisiunea Un Show Păcătos, Alexandru Ciucu a explicat că instanțele de judecată ar fi respins aceste acuzații, considerându-le nefondate.

„Îți mai spun un lucru, pe care nu cred că l-am mai spus până acum. Toate lucrurile pe care ea le-a spus și la acest eveniment și în presă, de-a lungul timpului, au fost aduse și în instanță, iar toate instanțele în care am fost și, slavă Domnului, că au fost patru sau cinci (…) toate le-au considerat nule și nefondate”, a declarat Alexandru Ciucu.

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a declarat că, acum, se simte o femeie mult mai puternică, chiar dacă nu se aștepta ca procesul de divorț să fie atât de complicat.

„M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare, fermă decât credeam că pot fi. Nu mă aşteptam să fie totul atât de complicat, nu mă aşteptam ca totul să dureze atât de mult… Complicaţiile care au apărut ulterior, presiunile care continuă şi acum, la asta mă refer. Dar, una peste alta, încerc în fiecare zi, știi, o luptă de zi cu zi. Nu e ceva ce s-a încheiat. Sunt împăcată că, din păcate, am luat cea mai bună decizie care se putea lua la acel moment pentru binele fetelor”, a povestit Alina Sorescu la Fresh by Unica.

Citește și:
Cristina Ciobănașu, imagini emoționante alături de partenerul ei, Alexandru Mureșan. Cum s-au pozat cei doi

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Ioana Ginghină, mărturisiri despre relația apropiată cu fiica ei. De ce îi cere acordul de fiecare dată: "Orice psiholog poate să confirme"
People
Ioana Ginghină, mărturisiri despre relația apropiată cu fiica ei. De ce îi cere acordul de fiecare dată: "Orice psiholog poate să confirme"
Cher, dezvăluiri dureroase în cartea sa de memorii. Artista a fost agresată sexual la 17 ani
People
Cher, dezvăluiri dureroase în cartea sa de memorii. Artista a fost agresată sexual la 17 ani
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: "Niște stări groaznice"
People
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: "Niște stări groaznice"
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui
People
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui
Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro Fernandez, despre Eurovision România 2026: "Avem rețeta și formula completă"
People
Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro Fernandez, despre Eurovision România 2026: "Avem rețeta și formula completă"
Brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle, din nou în centrul atenției. Noi detalii despre stocurile As ever
People
Brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle, din nou în centrul atenției. Noi detalii despre stocurile As ever
Libertatea
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
„La Răscruce de Vânturi”, o nouă ecranizare îndrăzneață. Când ajunge în cinema filmul cu Margot Robbie și Jacob Elordi în rolurile principale
„La Răscruce de Vânturi”, o nouă ecranizare îndrăzneață. Când ajunge în cinema filmul cu Margot Robbie și Jacob Elordi în rolurile principale
Imagini cu Andreea Marin create de inteligența artificială. Cum a reacționat vedeta: „Realitatea e cea care mă ține cu picioarele pe pământ”
Imagini cu Andreea Marin create de inteligența artificială. Cum a reacționat vedeta: „Realitatea e cea care mă ține cu picioarele pe pământ”
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
catine.ro
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra melodiilor sale. Ce sumă a câștigat vedeta
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra melodiilor sale. Ce sumă a câștigat vedeta
Șase planete se aliniază într-un moment cosmic rar. Ce eveniment unic va avea loc în februarie 2026
Șase planete se aliniază într-un moment cosmic rar. Ce eveniment unic va avea loc în februarie 2026
Mai multe din people
Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare: "Viața este scurtă..."
Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare: "Viața este scurtă..."
People

Ileana Lazariuc a transmis un mesaj pe rețelele de socializare care a uimit pe toată lumea.

+ Mai multe
Sandra Bullock, apariție rară alături de fiica sa. Cât de mult a crescut Laila și cum a fost surprinsă împreună cu actrița
Sandra Bullock, apariție rară alături de fiica sa. Cât de mult a crescut Laila și cum a fost surprinsă împreună cu actrița
People

Sandra Bullock a fost surprinsă alături de fiica ei de 12 ani, Laila, care îi seamănă izbitor.

+ Mai multe
Cătălina Grama, declarații sincere despre creșterea celor doi copii și provocările pe care le întâmpină: "Am avut senzația că nu fac suficient"
Cătălina Grama, declarații sincere despre creșterea celor doi copii și provocările pe care le întâmpină: "Am avut senzația că nu fac suficient"
People

Cătălina Grama a oferit detalii neștiute despre rolul de mamă și despre cum reușește să rămână implicată în viața celor doi copii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC