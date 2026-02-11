Alina Sorescu își dorește o relație de pace cu fostul soț, Alexandru Ciucu. Declarațiile artistei: „Vreau ca tot ce a fost rău să rămână în trecut”

Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, pare hotărâtă să închidă definitiv capitolul dificil din viața ei personală și să lase în urmă tensiunile care au marcat-o o perioadă îndelungată. La un an de la separarea oficială de Alexandru Ciucu, artista face declarații care sugerează dorința de a ajunge la un echilibru și, poate, la o relație mai pașnică cu fostul partener.

Ce urmează pentru Alina Sorescu după divorț

Prezentă în platoul emisiunii SpynewsTV, cântăreața a vorbit deschis despre relația complicată pe care a avut-o cu Alexandru Ciucu în ultimul an. După o perioadă marcată de conflicte, acuzații reciproce și declarații dure, lucrurile par să se îndrepte spre o etapă mai calmă.

Alina Sorescu a subliniat că prioritățile sale sunt, în acest moment, propria liniște, fetițele sale și cariera muzicală, lăsând de înțeles că nu își mai dorește să fie prinsă în dispute publice.

„Cert e că eu vreau ca tot ce a fost rău în viața mea vreodată să rămână în trecut și să mă concentrez pe mine, pe fetițe, pe activitatea mea muzicală, pentru că de vorbit, s-a vorbit”, a declarat artista.

Cu câteva luni în urmă, Alina Sorescu a participat la un eveniment organizat la Palatul Parlamentului, dedicat Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor. Cu acea ocazie, artista a făcut dezvăluiri tulburătoare despre perioada petrecută alături de fostul soț, descriind o relație marcată de abuz emoțional și traume profunde.

„Am trăit în abuz emoțional timp de 12 ani. O situație din care nu credeam că voi mai putea ieși vreodată. Mă umilea, mă amenința că dacă nu-i urmez indicațiile totul se va termina (…) Nu a fost implicat în creșterea fetelor, ba dimpotrivă, a devenit din ce în ce mai agresiv și verbal, și emoțional, și, din păcate, în prezența fetelor”, a spus Alina Sorescu în cadrul evenimentului.

Declarațiile au stârnit un val de reacții și au readus în atenția publicului conflictul dintre cei doi foști soți.

Reacția lui Alexandru Ciucu la acuzații

După apariția acestor afirmații, Alexandru Ciucu a simțit nevoia să intervină public și să ofere propria versiune a lucrurilor. Designerul a susținut că acuzațiile formulate de Alina Sorescu nu sunt noi și că ele au fost analizate inclusiv în cadrul procesului de divorț.

Invitat în emisiunea Un Show Păcătos, Alexandru Ciucu a explicat că instanțele de judecată ar fi respins aceste acuzații, considerându-le nefondate.

„Îți mai spun un lucru, pe care nu cred că l-am mai spus până acum. Toate lucrurile pe care ea le-a spus și la acest eveniment și în presă, de-a lungul timpului, au fost aduse și în instanță, iar toate instanțele în care am fost și, slavă Domnului, că au fost patru sau cinci (…) toate le-au considerat nule și nefondate”, a declarat Alexandru Ciucu.

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a declarat că, acum, se simte o femeie mult mai puternică, chiar dacă nu se aștepta ca procesul de divorț să fie atât de complicat.

„M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare, fermă decât credeam că pot fi. Nu mă aşteptam să fie totul atât de complicat, nu mă aşteptam ca totul să dureze atât de mult… Complicaţiile care au apărut ulterior, presiunile care continuă şi acum, la asta mă refer. Dar, una peste alta, încerc în fiecare zi, știi, o luptă de zi cu zi. Nu e ceva ce s-a încheiat. Sunt împăcată că, din păcate, am luat cea mai bună decizie care se putea lua la acel moment pentru binele fetelor”, a povestit Alina Sorescu la Fresh by Unica.

