Răspunsul lui Alexandru Ciucu după ce a fost acuzat de infidelitate în căsnicia cu Alina Sorescu: „Am avut tot timpul prietene”

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au pus punct unei căsnicii de 12 ani, iar după divorț, cântăreața a decis să vorbească deschis despre provocările și momentele tensionate prin care a trecut. Printre acuzațiile făcute de artistă s-au numărat cele de abuz emoțional, dar și cea de infidelitate, iar designerul a abordat subiectul din urmă abia recent în spațiul public.

Alexandru Ciucu, despre infidelitate

În cadrul unei apariții la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Alexandru Ciucu a fost întrebat despre zvonurile potrivit cărora ar fi înșelat-o pe Alina în timpul căsătoriei și despre motivele care ar fi putut sta în spatele unui astfel de comportament. Cei doi au împreună două fiice, Raisa și Carolina, iar Alina a descris în trecut căsnicia lor ca fiind extrem de dificilă în ultimii ani.

Întrebat direct: „De ce înșală Alexandru Ciucu?”, designerul a răspuns clar:

„Alexandru Ciucu nu înșală… și ca să răspund și la ce mi-a lipsit în căsnicie… comunicarea și intimitatea. (…) Comunicarea înseamnă să spui ce probleme sunt, ce probleme vezi tu în cuplu și să găsești împreună cu partenerul de cuplu o soluție, oricare ar fi ea și intimitatea, pentru că, na, mai erau și alte persoane constant, e greu să ai intimitate cu… (…) Intimitatea de cuplu, adică nu știu… să stai și tu de vorbă cu soția ta fără să trebuiască să, nu știu, să fie socrii de față sau să își dea cu părerea sau să influențeze într-un fel sau altul. (…) Ideea nu este să te impui într-un cuplu, eu nu încerc să mă impun, eu încerc să găsesc o soluție. A te impune nu cred că este o soluție niciodată, nici în cuplu și nici cu copiii, de exemplu, cred că e mai important să găsești soluții de conviețuire, chiar dacă la un moment dat lucrurile pe care le simt cei doi parteneri pot fi divergențe, pot fi contrare. Se pot găsi soluții și în situația asta, dar trebuie să se vrea de ambele părți”.

Pe parcursul timpului, aparițiile publice ale lui Ciucu alături de femei necunoscute au stârnit speculații despre fidelitatea sa. Designerul a clarificat însă că acestea sunt prietene apropiate și că întotdeauna a fost înconjurat de femei în viața socială.

„Sunt prietene de-ale mele, am avut tot timpul prietene, femei, tot timpul, toată viața. (…) Nu pot eu să spun lucrurile astea (n. red. dacă fosta lui soție a avut sau are și ea prieteni, bărbați)”, a adăugat Alexandru Ciucu, explicând astfel motivele aparențelor care au alimentat zvonurile în presă.

Ce spune despre violență

Fostul soț al cântăreței a intervenit public în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” pentru a oferi propria sa versiune, la câteva luni după ce divorțul lor a fost finalizat, în ianuarie, după un proces întins pe trei ani. Ulterior separării, Alina Sorescu a vorbit despre o căsnicie marcată de suferință emoțională și de momente umilitoare, acuzații pe care Ciucu le respinge categoric.

El susține că, dimpotrivă, a sprijinit-o profesional și i-a fost alături în demersurile muzicale: „Revenind la cariera ei, eu am fost cu ideea acestei școli, atelier pentru copii… M-am gândit că mamele din generația ei, care au copii, ar prefera-o pe ea să îi învețe muzică… Lucrul acesta s-a dovedit a fi adevărat până la urmă, prin muncă.”

În dialogul purtat cu Denise Rifai, Ciucu a negat orice comportament violent:

Denise Rifai: Sunteți violent? Alexandru Ciucu: Nu, nu sunt violent. Nu am fost niciodată violent cu nimeni. Poate verbal câteodată, dar altfel sunt ca echipa de fotbal a României. Nu am bătut niciodată pe nimeni. Era o glumă.

Întrebat cât de des ar fi existat episoade tensionate, designerul a răspuns că a fost doar o întâmplare izolată.

„Nu, s-a întâmplat o singură dată, în pandemie. E vorba de o ușă care venea spre mine, mi se închidea o ușă.' Când jurnalista a continuat: „Și ați rupt-o, el a explicat”: „Nu, am împins-o și atunci s-a rupt. Era și o ușă mai fragilă.”

