Conflictul dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, Alexandru Ciucu, continuă. Ce acuzații noi îi aduce artista: „Crizele de furie, amenințările…”

Tensiunile dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au reapărut în spațiul public, în urma unor declarații recente.

  Actualizat 30.09.2025, 10:30
Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictul dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, pare departe de a se fi încheiat.

Alina Sorescu, noi acuzații la adresa fostului soț

Tensiunile dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au reapărut în spațiul public, în urma unor declarații recente, fiecare aducând acuzații grave celuilalt.

Prezentă în platoul emisiunii Un show păcătos, Alina Sorescu a declarat că a fost amenințată în repetate rânduri de fostul soț, atunci când rămânea singură cu el.

„În momentele în care nu mai erau părinții mei de față, în momentele alea se purta cel mai urât, cu mine și cu fetițele. Crizele de furie, amenințările. Mă amenința, mă blestema, mă amenința că mă distruge, de față cu fetițele. Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii”, a povestit Alina Sorescu.

Alina Sorescu a mărturisit că Alexandru Ciucu se află într-o relație conflictuală cu părinții lui și că s-au certat din cauza magazinelor pe care le-au deținut.

„Relația cu părinții lui era conflictuală, de mult. Ei au avut niște celebre magazine împreună (…) S-au certat, l-au dat afară din firmă”, a mai spus Alina Sorescu.

Alina Sorescu, reacție după ce Alexandru Ciucu a acuzat că ar fi fost abuzat în relația lor

Într-o ediție recentă a emisiunii Un Show Păcătos, Alexandru Ciucu a vorbit despre mai multe dintre acuzațiile Alinei Sorescu, referitoare la două frigidere din gospodărie, gestionarea separată a banilor în căsnicie și speculațiile legate de zâmbetele fiicelor lor în fotografii. Designerul a susținut că, de fapt, el ar fi fost persoana abuzată în timpul căsniciei.

Alina Sorescu, însă, nu a lăsat lucrurile neclarificate și a răspuns public la declarațiile fostului ei soț. Artista a povestit că Alexandru Ciucu ar fi plecat frecvent de acasă pe parcursul mariajului și ar fi amenințat-o că va anunța pe Facebook despărțirea lor. Totodată, artista a explicat că părinții ei au stat în locuința lor pentru a o ajuta să aibă grijă de cele două fiice, deoarece era singură.

„În interviul acordat aseară, el a recunoscut faptul că între noi discuțiile noi erau mai vechi, că nu am plecat din senin, inclusiv că discutam să ne despărțim la notar la inițiativa lui, dar condițiile pe care mi le propunea nu erau de acceptat de nicio femeie în această lume. Nu e vorba de niciun abuz la care să fi fost supus. El a și spus în interviul de aseară că s-a înțeles bine cu părinții mei, că nu au existat discuții. Părinții mei au venit la inițiativa lui, pentru că el pleca foarte mult. Lui i-a convenit că părinții mei sunt dedicați și că ne-au putut ajuta gratuit și non-stop. Am specificat că m-a obligat pe mine să îl conving pe tatăl meu să își dea demisia de la serviciu pentru a veni să ne ajute. (…) Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. Asta făcea și în timpul căsniciei, asta a făcut și în timpul procesului, nu poate fi vorba de niciun abuz. Să fim serioși. (…) El mă amenința timp de ani de zile că pune pe Facebook că ne despărțim. El a plecat la Paris, a locuit la Paris cu opt luni înainte de separarea noastră”, a declarat Alina Sorescu pentru Știrile Antena Stars.

Alexandru Ciucu acuză că a fost abuzat

Alexandru Ciucu a urmărit aceste declarații și a păstrat inițial tăcerea. În emisiunea Un Show Păcătos, designerul a susținut anumite aspecte și a spus public propria versiune a poveștii:

„Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu! (n.r. la cumpărături). Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanență apărare. Veneam acasă și săteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil”, a declarat Alexandru Ciucu.

Cristina Ciobănașu, imagini emoționante alături de partenerul ei, Alexandru Mureșan. Cum s-au pozat cei doi

