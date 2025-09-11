La ce a fost nevoită să renunțe Alina Sorescu în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu: „Eram descurajată de partenerul meu de viață…”

Alina Sorescu a dezvăluit ce sacrificii a făcut în timpul căsniciei.

Alina Sorescu
POZA 1 / 20

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu păreau un cuplu ideal în lumina reflectoarelor, însă realitatea a fost mult mai complicată. În timpul căsniciei, artista a făcut un pas în spate în ceea ce privește activitatea muzicală, concentrându-se pe creșterea fiicelor sale, Carolina și Raisa. Energia sa a fost canalizată ulterior către școala de muzică pe care o conduce, Picii lu Soreasca.

Alina Sorescu și-a reluat cariera

Într-un interviu recent, Alina a mărturisit că nu a avut parte de susținere din partea fostului soț în ceea ce privește cariera muzicală, ba chiar a fost descurajată. Abia după divorț și-a reluat activitatea artistică, lansând piese noi și participând la evenimente, iar sprijinul publicului din mediul online i-a redat încrederea în forțele proprii.

„N-am pus cariera pe pauză cu totul. Începusem deja activitatea cu Picii, dar doar aceasta era cea pe care o făceam la modul serios, pentru că eram descurajată de partenerul meu de viață de atunci să îmi continui activitatea mea artistică, cea pe care o făceam încă de mic copil. Dar pentru că această poveste s-a încheiat, mi-am reluat activitatea acum cu și mai mult chef. Evident că e o perioadă în viața oricărei femei când naști, când îți crești bebelușii, în care nu mai ești atât de prezentă, dar am rămas pe nișa pe care mi-o formasem pe zona de copii. De asta și proiectul Picii lu Soreasca a crescut cărămidă peste cărămidă. Are 14 ani. Am deschis Picii lu’ Soreasca un pic înainte de a o naște pe Carolina, pe fetița mea cea mare”, a declarat Alina pentru Cancan.ro.

Întrebată ce o motivează toamna aceasta, Alina a explicat că începe un nou sezon de activitate la școala ei de dans, căutând copii talentați pentru trupa sa.

„Am început toamna cu chef de treabă, pentru că încep un sezon nou de activitate la Picii lu’ Soreasca (n.r. școala ei de dans). Caut copii noi, talentați, pe care să-i integrez în trupa mea. Fetele se pregătesc de școală, am venit cu bateriile încărcate după o vară în care ne-am tot plimbat. Lansez o piesă nouă, eu singură. Foarte curând o să auziți piesa pe youtube. Este deja un minut din ea pe Tiktok. Se numește Remediu temporar'. Abia aștept să văd cum va fi primită această nouă piesă. Abia aștept să văd reacții pe Tiktok, pentru că acolo cei care mă urmăresc mi-au arătat că sunt foarte aproape de mine. Am piese cu număr foarte mare de videouri făcute cu sunetele pieselor mele și sunt extrem de fericită să am performanțe atât de bune pe o platformă totuși pe care mai rar vezi și piese cu mesaj curat.”, a spus Alina.

Ce spune despre căsătorie

Întrebată dacă mai crede în instituția căsătoriei, Alina Sorescu a răspuns că nu se gândește la o nouă căsnicie, dar că ea continuă să creadă în această instituție:

„Nu e cazul să mă gândesc la asta, dar da, eu cred în instituția căsătoriei, cred că nu am făcut eu alegerea potrivită. Doar atâta tot.”

Foto: Arhiva ELLE

