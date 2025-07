Alina Sorescu a împlinit 39 de ani. Ce mesaj a transmis artista și alături de cine a sărbătorit: „Cele mai mari dorințe…”

Alina Sorescu trăiește momente de fericire deplină, atât pe plan profesional, cât și personal. Cu o carieră solidă și două fetițe minunate, artista radiază de bucurie și împlinire.

Alina Sorescu a împlinit 39 de ani și a sărbătorit alături de cele două fiice ale sale, Raisa și Carolina. Cu această ocazie, artista a transmis și un mesaj emoționant, care a fost apreciat în număr impresionant de fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare.

„Se spune că fiecare an vine cu o dorință nouă.

Că trebuie „să visezi”, să „nu te oprești până nu reușești”, sau că „dorințele devin realitate dacă muncești destul pentru ele”.

Așa am fost și eu – cu inima plină de visuri, cu planuri puse pe listă, bifate cu răbdare și muncă.

An de an îmi doream să ating un nou obiectiv, să urc o treaptă, să construiesc ceva nou.

Dar anul acesta…

nu mai simt nevoia unei liste.

Simt doar dorința de liniște, de timp petrecut împreună cu fetițele.

Îmi dau seama că nu tot ce contează se poate atinge sau măsura.

Uneori, cele mai mari dorințe sunt cele pe care deja le trăim, dar nu le conștientizăm.

Azi nu-mi doresc decât atât:

Să ne bucurăm unii de alții”, a scris cântăreața.