Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, acuzații dure unul la adresa celuilalt la trei ani de la despărțire: „Miza lui era că eu am tăcut”

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictul dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, pare departe de a se fi încheiat. Tensiunile dintre cei doi au reapărut în spațiul public, în urma unor declarații recente, fiecare aducând acuzații grave celuilalt.

Totul a început după ce Alexandru Ciucu a susținut într-un interviu televizat că mariajul s-a destrămat brusc, fără semne clare de criză, insinuând că artista ar fi plecat din senin de acasă. În replică, Alina Sorescu a oferit o reacție fermă, respingând categoric această variantă și spunând că în realitate existau probleme vechi în căsnicie, pe care le-a tolerat sperând că lucrurile se vor îmbunătăți.

„Eu nu am vorbit despre problemele din căsătoria noastră atunci pentru că eram împreună și era firesc să îmi doresc ca lucrurile să fie bine, eram căsătoriți, aveam copii (…) Încercam mereu să sper și să lupt că lucrurile vor merge într-o direcție bună (…) Miza lui era că eu am tăcut, pentru că eu am tăcut mulți ani și a crezut că eu voi face la fel (…) Nu îmi mai este frică, am ieșit din această situație, de abuz emoțional. Din păcate, observ că situația de abuz emoțional continuă și după ce divorțul s-a pronunțat asupra fetițelor”, a spus Alina Sorescu în emisiunea Viața fără filtru.