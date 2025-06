Alina Sorescu, declarații despre planurile ei după divorțul de Alexandru Ciucu: „Mai am până să simt că sunt într-adevăr fericită”

După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat în luna ianuarie a anului 2025. După încheierea acestor procese, artista a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, precum și despre abuzul emoțional suferit în căsnicie.

Într-un interviu, Alina Sorescu a fost întrebată dacă ea și fostul ei soț, Alexandru Ciucu, colaborează într-un fel în ceea ce privește creșterea celor fiice ale lor, Carolina și Raisa. Cântăreața nu a oferit un răspuns clar, dar a menționat că încearcă să se detașeze de aspectele negative pe care le-a resimțit pe parcursul procesului de divorț.

De asemenea, Alina Sorescu a detaliat și o parte dintre planurile ei de viitor.

„Multe, multe. Mai am până să simt că sunt într-adevăr fericită, pe deplin împlinită. Cred că nu poți să atingi așa de ușor. Uite, viața mi-a arătat că nu poți să atingi așa de ușor acel moment. Însă ce ține de mine încerc să fac, adică lucruri care țin de zi cu zi, lucruri care țin de bucurii mărunte. Mă încarc foarte mult din fetițe, Carolina și Raisa, din activitatea mea profesională. Planurile mele de viitor sunt în zona asta, legate de fete și cele profesionale. Dacă ar fi să fac un top 3, nu știu, să fie fetele și părinții mei bine, asta clar pe primul loc. În al doilea rând, Picii lu’ Soreasca să fie în continuare un brand puternic în lumea copiilor. Și în al treilea rând, muzica mea să fie ascultată și să ajungă la cât mai multe suflete. Pentru că am simțit în acești 3 ani că am multe de dăruit și m-am bucurat că tot ceea ce am pus în cântecele mele a ajuns la atâtea și atâtea femei care s-au regăsit în povestea mea.”