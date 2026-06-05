Ce să nu-i spui niciodată partenerului tău, indiferent cât de aprins este conflictul

Oricât de sănătoasă ar fi o relație, conflictele sunt inevitabile. Și e important ce se întâmplă după ceartă, dar și în timpul ei.

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  de  Cristescu Catalina
Ce să nu-i spui niciodată partenerului tău, indiferent cât de aprins este conflictul

Există o diferență majoră între o ceartă care ajută la clarificarea problemelor și una care lasă răni emoționale greu de vindecat. În momentele de furie, frustrare sau dezamăgire, tentația de a spune lucruri menite să rănească este mare. Pe principiul dacă pe mine mă doare, atunci și pe tine trebuie să te doară cel puțin la fel. Dar anumite replici pot afecta profund încrederea, siguranța emoțională și sentimentul de apropiere, conectarea emoțională din cuplu.

Ești exact ca mama sau tatăl tău

Nu, nu este nici pe departe o observație, ci o insultă folosită intenționat. Mai ales dacă partenerul are o relație proastă cu părintele său, ți-a împărtășit în nenumărate rânduri cât a suferit în copilărie din cauza mamei sau tatălui, ori aceasta are acum un comportament pe care partenerul tău îl condamnă. Apoi în loc să discutați despre comportamentul concret care vă deranjează, practic mutați conflictul într-o zonă foarte sensibilă, legată de familie și identitate, și aveți o nouă temă de ceartă. E ca și cum lucrezi la calculator într-un document și apoi deschizi încă unul în care trebuie să lucrezi separat.

Nu mă interesează ce spui sau simți

Ce transmite acest mesaj? Că emoțiile partenerului nu au nicio valoare pentru tine. În timp, astfel de replici pot eroda siguranța emoțională din relație și îl pot face pe celălalt să evite vulnerabilitatea. De ce să se mai deschidă în fața ta din moment ce nu este auzit și nici nu ai cel mai mic interes pentru el? Prin exprimarea aceasta neinspirată de fapt tu ceri o pauză? Conflictul a atins un nivel de intensitate emoțională pe care nu o mai poți duce? Când simți că ești aproape de acest punct cere pur și simplu să vă opriți pentru 30 de minute în care să vă calmați, apoi reluați, toate fără a invalida ceea ce simte partenerul tău.

Ăsta ești, nu te vei schimba niciodată

O critică ambalată diferit, inclusiv la pachet cu o etichetare ce dă un verdict clar, definitiv: niciodată. Iar asta blochează, nu încurajează posibilitatea de creștere și transformare. În plus, partenerul se poate simți condamnat pentru greșelile sale, nu încurajat să le repare. Mută focusul pe comportament și pe impactul pe care îl are asupra ta, nu-l lăsa să lumineze fals caracterul întregii persoane.

Ai probleme, ești nebun

Desigur, o invalidare a experienței emoționale a partenerului și o formă de discreditare. Chiar dacă nu-i înțelegi reacția și partea ta rațională nu găsește niciun pic de sens, asta nu înseamnă că emoțiile partenerului lui nu sunt reale. Transmite cum vezi tu lucrurile diferit, fără să îi negi dreptul de a simți în maniera sa proprie.

Cum de am ajuns cu tine, nu am mai pățit niciodată asta

Poate că nu numești cu nume și prenume bărbații cu care ai avut relații în trecut și cu care nu ai mai experimentat ceva similar, dar mesajul este cât se poate de clar o comparație. Ceilalți au fost buni, cu un comportament extraordinar, partenerul tău nu se ridică la nivelul lor, tu ai ales prost. Asta activează nesiguranța, deficiența și mută atenția de la problema reală la competiție și naște diferite forme de defensivitate. Ai o nevoie neîmplinită? Numește-o. Și nu, orice ar fi nu aduci în discuție alte relații.

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Foto: PR

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