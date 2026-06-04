Credințe greșite despre gratitudine. De ce partenerul tău devine rezervat când îți exprimi recunoștința

Partenerul devine rezervat în fața gratitudinii și presupui că are legătură cu tine? Uită-te mai degrabă la istoria sa personală.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Credințe greșite despre gratitudine. De ce partenerul tău devine rezervat când îți exprimi recunoștința

Consideri recunoștința drept o practică importantă de aplicat, nu doar la nivel individual, ci și în cuplu. Hrănește relația, comunici ce apreciezi la partener, îi arăți că eforturile sale nu sunt ignorate sau neobservate. Dar ori de câte ori încerci să-ți exprimi aprecierea față de partenerul tău, acesta pare că nu se bucură, ci mai degrabă devine stânjenit, schimbă subiectul sau chiar e iritat. Și așa tragi concluzia că nu-ți apreciază gestul sau că există o problemă în relație pe care nu ai văzut-o până acum. În realitate, dificultatea nu o are cu recunoștința în sine, ci cu ceea ce își spune despre ea.

Automat va fi dator

Pentru partenerul tău recunoștința este asociată cu ideea de obligație, că va trebui ulterior să livreze ceva la nivel verbal sau comportamental. Poate că în familia sa de origine orice ajutor venea cu așteptări nespuse, cu reproșuri, exigențe sau condiții ascunse. Astfel, atunci când aude un mulțumesc spus din inimă se activează automat teama că urmează schimbul acela de favoruri, o datorie emoțională, poate chiar și un șir de critici caustice deoarece nu a livrat așa cum trebuie. Deci el devine rezervat nu pentru că îți respinge aprecierea, ci pentru că se teme de implicațiile ulterioare pe care le atribuie acesteia.

Consideră că nu merită

Când are o stimă de sine scăzută, consideră că nu este suficient de bun, aprecierea primită din partea ta creează o contradicție căreia îi face față cu greu. Așa că minimizează ceea ce a făcut pentru tine sau pentru voi, glumește, schimbă rapid subiectul. Nu pentru că nu îi pasă, ci pentru că îi este greu să integreze o imagine pozitivă despre sine.

Lauda de sine…

… nu miroase a bine, și extinde asta și pentru lauda venită din exterior. Nu pentru că semnalează o problemă, ci pentru că trebuie să fii modest, iar dacă te bucuri pentru recunoștința primită atunci ești arogant, superior, nu ai o conduită optimă în societate. O lecție greșită despre laudă care i-a fost predată încă de timpuriu.

Un semnal de alarmă

Din experiența sa de viață a mai învățat ceva, și anume că recunoștința, lauda, gratitudinea vin doar după o ceartă, o perioadă grea, după o greșeală comunicată sau nu. Și așa poate deveni suspicios, vigilent, cu un comportament de control și verificare, pentru a descoperi ce anume ai făcut tu rău și încerci să maschezi prin gratitudine ca să îi distragi atenția. Tot în trecut poate a experimentat recunoștința ca modalitate de manipulare, iar astfel acum are o sensibilitate crescută și la gesturi autentice din zona sănătoasă.

O formă de distanțare

Așa consideră el că trebuie să se întâmple lucrurile în relația voastră, iar aprecierile să le vadă drept o negare a normalului viziunii sale, dar și o formă de distanță pe care o pui între voi. Poate e util să clarificați că și pentru o grijă firească este în regulă să îi transmiți aprecierea, că valorizezi mult acest comportament pe care îl bagatelizează. Recunoștința creează apropiere, iar apropierea aceasta îi poate activa partenerului tău temeri legate de respingere sau abandon.

Citește și:
Te simți singură și petreci foarte mult timp pe telefon? Cum asta adâncește și mai mult trăirile negative

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Pelicule care au fost filmate într-un timp foarte scurt, dar s-au bucurat de un succes imens
Lifestyle
Pelicule care au fost filmate într-un timp foarte scurt, dar s-au bucurat de un succes imens
De la Cannes la TIFF.25: ce filme de pe croazetă se văd la Festivalul Internațional de Film Transilvania
Lifestyle
De la Cannes la TIFF.25: ce filme de pe croazetă se văd la Festivalul Internațional de Film Transilvania
Ringier se alătură SPUR, o coaliție a editorilor de presă, pentru a defini utilizarea conținutului editorial de inteligența artificială
Lifestyle
Ringier se alătură SPUR, o coaliție a editorilor de presă, pentru a defini utilizarea conținutului editorial de inteligența artificială
9 filme de neratat în luna iunie 2026 în cinematografe
Lifestyle
9 filme de neratat în luna iunie 2026 în cinematografe
Părinții tăi sunt intruzivi, iar asta are efecte negative în relația ta de cuplu? Credințe despre familie care te împiedică să le pui limite
Lifestyle
Părinții tăi sunt intruzivi, iar asta are efecte negative în relația ta de cuplu? Credințe despre familie care te împiedică să le pui limite
Actori care au păstrat ținutele personajelor pe care le-au interpretat în filme
Lifestyle
Actori care au păstrat ținutele personajelor pe care le-au interpretat în filme
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Fiica lui Ilie Năstase a atras toate privirile la cea mai recentă apariție. Alessia s-a transformat într-o tânără superbă și și-a lansat propria afacere
Fiica lui Ilie Năstase a atras toate privirile la cea mai recentă apariție. Alessia s-a transformat într-o tânără superbă și și-a lansat propria afacere
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie, după divorțul de fostul soț. Cum arată inelul de logodnă. Ce a dezvăluit actrița
Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie, după divorțul de fostul soț. Cum arată inelul de logodnă. Ce a dezvăluit actrița
Fiica lui Jennifer Lopez a renunțat la numele său și a ales unul de băiat. Ce nume și-a ales adolescenta de 18 ani
Fiica lui Jennifer Lopez a renunțat la numele său și a ales unul de băiat. Ce nume și-a ales adolescenta de 18 ani
Ce s-a întâmplat cu Cheluțu înainte să moară. Dorian Popa este copleșit de durere. Nu se poate opri din plâns
Ce s-a întâmplat cu Cheluțu înainte să moară. Dorian Popa este copleșit de durere. Nu se poate opri din plâns
Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor. Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit
Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor. Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Percheziții la locuințele din Mureș ale lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și cântăreț e acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori sub 16 ani. Primele informații
Percheziții la locuințele din Mureș ale lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și cântăreț e acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori sub 16 ani. Primele informații
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Consideri că ești o persoană rușinoasă? Cum te afectează asta în cuplu, indiferent în ce etapă e relația
Consideri că ești o persoană rușinoasă? Cum te afectează asta în cuplu, indiferent în ce etapă e relația
Lifestyle

Consideri a fi rușinoasă drept o trăsătură de personalitate inofensivă, simpatică? Lucrurile sunt mult mai complexe și cu costuri semnificative.

+ Mai multe
10 seriale dramatice puternice emoțional, pe care merită să le vizionezi
10 seriale dramatice puternice emoțional, pe care merită să le vizionezi
Lifestyle

Acestea sunt câteva seriale care îți propun să urmărești povești puternice și devastatoare din punct de vedere emoțional.

+ Mai multe
Te simți singură și petreci foarte mult timp pe telefon? Cum asta adâncește și mai mult trăirile negative
Te simți singură și petreci foarte mult timp pe telefon? Cum asta adâncește și mai mult trăirile negative
Lifestyle

Singurătatea e dureroasă. Iei telefonul și crezi că așa fugi de ea, dar în final, ca într-o buclă, ajungi să te simți și mai singură iar situația să pară mai neagră decât este.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC