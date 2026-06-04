Credințe greșite despre gratitudine. De ce partenerul tău devine rezervat când îți exprimi recunoștința

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Consideri recunoștința drept o practică importantă de aplicat, nu doar la nivel individual, ci și în cuplu. Hrănește relația, comunici ce apreciezi la partener, îi arăți că eforturile sale nu sunt ignorate sau neobservate. Dar ori de câte ori încerci să-ți exprimi aprecierea față de partenerul tău, acesta pare că nu se bucură, ci mai degrabă devine stânjenit, schimbă subiectul sau chiar e iritat. Și așa tragi concluzia că nu-ți apreciază gestul sau că există o problemă în relație pe care nu ai văzut-o până acum. În realitate, dificultatea nu o are cu recunoștința în sine, ci cu ceea ce își spune despre ea.

Automat va fi dator

Pentru partenerul tău recunoștința este asociată cu ideea de obligație, că va trebui ulterior să livreze ceva la nivel verbal sau comportamental. Poate că în familia sa de origine orice ajutor venea cu așteptări nespuse, cu reproșuri, exigențe sau condiții ascunse. Astfel, atunci când aude un mulțumesc spus din inimă se activează automat teama că urmează schimbul acela de favoruri, o datorie emoțională, poate chiar și un șir de critici caustice deoarece nu a livrat așa cum trebuie. Deci el devine rezervat nu pentru că îți respinge aprecierea, ci pentru că se teme de implicațiile ulterioare pe care le atribuie acesteia.

Consideră că nu merită

Când are o stimă de sine scăzută, consideră că nu este suficient de bun, aprecierea primită din partea ta creează o contradicție căreia îi face față cu greu. Așa că minimizează ceea ce a făcut pentru tine sau pentru voi, glumește, schimbă rapid subiectul. Nu pentru că nu îi pasă, ci pentru că îi este greu să integreze o imagine pozitivă despre sine.

Lauda de sine…

… nu miroase a bine, și extinde asta și pentru lauda venită din exterior. Nu pentru că semnalează o problemă, ci pentru că trebuie să fii modest, iar dacă te bucuri pentru recunoștința primită atunci ești arogant, superior, nu ai o conduită optimă în societate. O lecție greșită despre laudă care i-a fost predată încă de timpuriu.

Un semnal de alarmă

Din experiența sa de viață a mai învățat ceva, și anume că recunoștința, lauda, gratitudinea vin doar după o ceartă, o perioadă grea, după o greșeală comunicată sau nu. Și așa poate deveni suspicios, vigilent, cu un comportament de control și verificare, pentru a descoperi ce anume ai făcut tu rău și încerci să maschezi prin gratitudine ca să îi distragi atenția. Tot în trecut poate a experimentat recunoștința ca modalitate de manipulare, iar astfel acum are o sensibilitate crescută și la gesturi autentice din zona sănătoasă.

O formă de distanțare

Așa consideră el că trebuie să se întâmple lucrurile în relația voastră, iar aprecierile să le vadă drept o negare a normalului viziunii sale, dar și o formă de distanță pe care o pui între voi. Poate e util să clarificați că și pentru o grijă firească este în regulă să îi transmiți aprecierea, că valorizezi mult acest comportament pe care îl bagatelizează. Recunoștința creează apropiere, iar apropierea aceasta îi poate activa partenerului tău temeri legate de respingere sau abandon.

Foto: PR

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