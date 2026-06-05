Katy Perry și Justin Trudeau, pas important la un an de relație. Ce au decis artista și fostul premier canadian

Katy Perry și Justin Trudeau au decis că este momentul ca familiile lor să se cunoască.

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  de  ELLE
Katy Perry și Justin Trudeau, pas important la un an de relație. Ce au decis artista și fostul premier canadian

Relația dintre Katy Perry și Justin Trudeau pare să devină tot mai serioasă. Potrivit US Weekly, artista și fostul premier canadian ar fi făcut un nou pas important înainte ca relația lor să împlinească un an, prezentându-și copiii unii altora. O sursă citată de publicație a dezvăluit că Perry și Trudeau au considerat că este momentul potrivit pentru ca familiile lor să se cunoască.

„Amândoi consideră că este important să își unească familiile într-un mod atent și într-un ritm confortabil pentru toată lumea”, a declarat sursa pentru US Weekly.

Katy Perry este mama lui Daisy Dove, în vârstă de 5 ani, pe care o are împreună cu fostul său logodnic, Orlando Bloom. De cealaltă parte, Justin Trudeau are trei copii din căsnicia cu Sophie Grégoire Trudeau: Xavier, în vârstă de 18 ani, Ella-Grace, de 17 ani, și Hadrien, de 12 ani.

Aceeași sursă a precizat că Katy Perry și Justin Trudeau sunt „foarte serioși” în privința relației lor și că aceasta „s-a intensificat în ultimele luni”.

Potrivit US Weekly, artista nu intenționa să înceapă o nouă poveste de dragoste atât de repede după despărțirea de Orlando Bloom, care a avut loc anul trecut.

„Nu se aștepta să înceapă o altă relație prea curând”, a afirmat sursa publicației.

Cu toate acestea, Justin Trudeau „a luat-o complet prin surprindere” pe cântăreață. Sursa a explicat că fostul prim-ministru canadian a apărut în viața lui Katy Perry „la momentul potrivit”.

În paralel, o altă sursă citată de US Weekly a oferit detalii despre noua locuință a lui Trudeau din Montreal. Proprietatea, achiziționată pentru aproximativ 3,1 milioane de dolari, se află la doar câteva străzi de casa în care acesta a locuit împreună cu Sophie Grégoire Trudeau și este „suficient de spațioasă” pentru familia extinsă pe care o formează alături de Katy Perry. Chiar și așa, artista continuă să considere California drept „baza sa principală”, iar relația cu Trudeau se desfășoară în continuare la distanță.

Potrivit sursei, acest aspect nu a creat tensiuni între cei doi. Dimpotrivă, Katy Perry și Justin Trudeau „au găsit un ritm care funcționează pentru amândoi și își fac timp să se vadă cât mai des posibil”.

Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram în luna decembrie a anului trecut. La momentul respectiv, artista a postat pe rețeaua de socializare un carusel de fotografii și videoclipuri intime din călătoria sa la Tokyo alături de politician.

Primele zvonuri conform cărora cei doi ar forma un cuplu au apărut în iulie 2025, când au fost văzuți plimbându-se și apoi luând masa împreună în Montreal. La câteva zile după, Trudeau a fost surprins în public la concertul lui Perry din cadrul turneului „Lifetimes”, desfășurat la Bell Centre din Montreal. Lucrurile au devenit și mai serioase în octombrie, când au fost văzuți sărutându-se pe un iaht, în largul coastei din Santa Barbara, California. Tot în octombrie, surse au declarat pentru Page Six că Trudeau este „înnebunit” după Perry.

„Este topit după ea și crede că este femeia perfectă”, a spus sursa. „Se potrivesc în toate privințele, inclusiv în ceea ce privește politica, copiii și mâncarea franțuzească. Ambii au o sclipire specială când sunt împreună”.

Xavier, detalii despre relația tatălui său cu Katy Perry

Xavier Trudeau a confirmat că a cunoscut-o pe Katy Perry și a oferit câteva dezvăluiri rare despre relația fostului premier canadian cu aceasta.

„Este cool, este drăguță. Am vorbit ore întregi despre muzica mea. Mi-a dat sfaturi și mi-a spus care ar putea fi următorii pași pentru mine și alte lucruri de genul acesta”, a spus Xavier, în vârstă de 18 ani, într-un videoclip realizat alături de creatorul de conținut G Hobs.

Xavier a fost întrebat și dacă a discutat cu Katy despre „călătoria pe Lună”. El a răspuns: „Nu am vorbit despre asta. A mers ea măcar pe Lună?”.

Katy Perry, declarații despre despărțirea de Orlando Bloom

În iulie 2025, Katy Perry și Orlando Bloom au confirmat despărțirea după o relație de aproape 10 ani.

„Având în vedere interesul crescut și discuțiile recente din jurul relației dintre Orlando Bloom și Katy Perry, reprezentanții celor doi confirmă că, în ultimele luni, Orlando și Katy și-au redefinit relația pentru a se concentra pe creșterea copilului împreună”, au declarat reprezentanții fostului cuplu într-un comunicat comun pentru Page Six.

„Vor continua să fie văzuți împreună ca o familie, deoarece prioritatea lor comună este și va rămâne mereu creșterea fiicei lor cu dragoste, stabilitate și respect reciproc”, se mai arăta în declarație.

La câteva luni după acest anunț, Katy Perry a făcut primele mărturisiri despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom.

„Tind să privesc mai degrabă spre viitor, dar ar fi neglijent din partea mea să nu recunosc impactul incredibil pe care acest ultim an l-a avut asupra mea”, a scris Katy pe Instagram, cu ocazia împlinirii unui an de la lansarea albumului său, „143”.

Ea a explicat că fiecare material discografic este o oglindă a momentului în care se află.

„Albumele sunt instantanee ale unui artist care încearcă să spună povestea despre unde se află acum sau unde a fost și speră ca cineva să se regăsească în unele dintre mesaje”, a spus Perry, subliniind că „143” a fost o declarație de dragoste pentru fanii săi.

„Noi, pisicile (și șobolanii), am trecut printr-un rollercoaster, dar indiferent unde ne-a dus călătoria, am fost împreună”, a continuat artista.

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Foto: Instagram

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