Alexandra Grant dezvăluie care este secretul relației sale de lungă durată cu Keanu Reeves: "Felul în care ne bucurăm de viață și..."

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Alexandra Grant a oferit noi detalii despre relația sa cu Keanu Reeves, explicând care sunt valorile care au contribuit la consolidarea legăturii lor de-a lungul anilor. Potrivit publicației PEOPLE, artista a vorbit despre partenerul său în cadrul evenimentului de lansare a noului său brand de vinuri, LOVEwine, desfășurat la Los Angeles.

Grant, în vârstă de 53 de ani, și Reeves, în vârstă de 61 de ani, sunt împreună de mai mulți ani, iar relația lor a devenit publică în 2019. Cei doi se cunoșteau însă de mult timp înainte de a forma un cuplu. Potrivit PEOPLE, colaborarea lor a început în 2011, odată cu publicarea cărții Ode to Happiness, scrisă de actor și ilustrată de Grant. Ulterior, în 2017, au fondat împreună o editură.

În cadrul evenimentului, Alexandra Grant a vorbit despre valorile pe care le împărtășesc și despre modul în care acestea se reflectă atât în viața personală, cât și în proiectele profesionale pe care le dezvoltă împreună.

„Multe dintre valorile pe care le aducem amândoi în munca noastră individuală, în proiectele pe care le facem împreună, în colaborările noastre, în felul în care ne bucurăm de viață și în respectul constant pe care ni-l purtăm unul altuia au legătură cu această dorință de a fi cu adevărat vii și plini de viață”, a declarat Grant.

Artista a dezvăluit și ceea ce consideră a fi elementul esențial al relației lor.

„Aș spune că secretul este respectul reciproc”, a afirmat ea.”„Și, de asemenea, este vorba despre joacă, nu? Despre bucuria de a crea împreună”.

În interviul acordat la lansarea LOVEwine, Alexandra Grant a vorbit și despre modul în care funcționează colaborarea lor creativă. Potrivit acesteia, respectul pentru procesul artistic al celuilalt ocupă un loc central în relația lor.

„Îți dorești mereu să fii respectuos și să-i lași celuilalt spațiu să-și termine propriul proces”, a explicat ea. „Există această disponibilitate de a asculta. Știm că putem vorbi despre orice problemă, provocare sau idee creativă și că am putea discuta la nesfârșit despre ele dacă este nevoie. Dar există și respect pentru nevoia fiecăruia de a aprofunda lucrurile și de a avea propriul proces, poate mai liniștit sau desfășurat într-o altă colaborare”.

Pe lângă activitatea sa artistică, Alexandra Grant a lansat recent LOVEwine, un proiect realizat în colaborare cu inițiativa sa creativă grantLOVE și cu producătorul californian J Vineyards and Winery. Brand-ul a fost inspirat atât de proiectul grantLOVE, cunoscut pentru utilizarea simbolului LOVE în lucrările artistei, cât și de amintirile sale din copilăria petrecută la Paris.

Keanu Reeves nu a fost prezent la evenimentul de lansare, însă absența sa a avut o explicație cât se poate de simplă. Actorul și-a încheiat recent filmările pentru un nou proiect și este implicat în activitatea formației sale, Dogstar, care pregătește lansarea unui nou album.

„Știe că viețile noastre creative sunt atât independente, cât și unite în același timp. Așa că în seara aceasta îl susțin de la distanță”, a declarat Grant. „Adică, cât de tare este asta? Eu lansez un vin, iar el lansează un album”.

Într-un interviu acordat pentru E! News, și Keanu Reeves a făcut o serie de dezvăluiri despre relația cu Alexandra, menționând care sunt ingredientele unei iubiri de durată: „Sinceritatea, comunicarea, susținerea reciprocă”.

Alexandra Grant, despre zvonurile de căsătorie

În toamna anului trecut, Alexandra Grant a vorbit despre zvonurile de căsătorie care au apărut în mediul online. Artista a distribuit o fotografie în care ea și Keanu Reeves se sărută, surprinsă în timpul unei vizite la Roden Crater, o instalație artistică semnată de James Turrell, în Arizona. Cu umor, Alexandra Grant a comentat zvonurile apărute pe rețelele sociale, mulțumindu-le fanilor pentru felicitările primite, deși cei doi nu s-au căsătorit.

„Aceasta este o fotografie reală. Nu este o poză de logodnă și nici un anunț de nuntă generat de AI… doar un sărut! (Poate chiar momentul de dinainte sau de după, dacă ne uităm la expresiile ușor caraghioase de pe fețele noastre!)”, a scris ea în descrierea imaginii în care apare alături de actor.

„O postez aici pentru a le mulțumi tuturor celor care ne-au felicitat pentru nuntă. Doar că… nu ne-am căsătorit. Știu că avem nevoie de vești bune în perioada asta, dar, chiar dacă e o poveste frumoasă, rămâne totuși o știre falsă, așa că fiți atenți!”, a mai adăugat artista. „Așadar, iată un strop de fericire autentică!”.

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

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