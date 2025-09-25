Keanu Reeves și iubita sa, Alexandra Grant, adevărul despre zvonurile de căsătorie

Alexandra Grant, iubita de lungă durată a lui Keanu Reeves, a pus capăt zvonurilor despre o presupusă căsătorie, printr-o postare făcută pe Instagram.

Alexandra Grant, despre zvonurile de căsătorie

Artista a distribuit o fotografie în care ea și Keanu Reeves se sărută, surprinsă în timpul unei vizite la Roden Crater, o instalație artistică semnată de James Turrell, în Arizona. Cu umor, Alexandra Grant a comentat zvonurile apărute pe rețelele sociale, mulțumindu-le fanilor pentru felicitările primite, deși cei doi nu s-au căsătorit.

„Aceasta este o fotografie reală. Nu este o poză de logodnă și nici un anunț de nuntă generat de AI… doar un sărut! (Poate chiar momentul de dinainte sau de după, dacă ne uităm la expresiile ușor caraghioase de pe fețele noastre!)”, a scris ea în descrierea imaginii în care apare alături de actor. „O postez aici pentru a le mulțumi tuturor celor care ne-au felicitat pentru nuntă. Doar că… nu ne-am căsătorit. Știu că avem nevoie de vești bune în perioada asta, dar, chiar dacă e o poveste frumoasă, rămâne totuși o știre falsă, așa că fiți atenți!”, a mai adăugat artista. „Așadar, iată un strop de fericire autentică!”

Alexandra Grant, în vârstă de 52 de ani, și Keanu Reeves, 61 de ani, formează un cuplu din 2019, relația lor devenind publică în noiembrie același an, la gala LACMA Art + Film. În septembrie 2023, artista a oferit câteva detalii rare despre legătura lor, declarând pentru revista People că actorul este „atât de creativ” și „atât de bun”.

„Este o adevărată inspirație pentru mine”, a spus ea. „Muncește enorm. Partea frumoasă atunci când te îndrăgostești ca adult este că, până când relația a început, eu îmi construisem deja cariera”, a adăugat artista, subliniind însă că își păstrează propria identitate și carieră, independent de faima partenerului său.

De-a lungul anilor, cei doi nu s-au ferit să-și arate afecțiunea pe covorul roșu. În aprilie 2024, starul din Matrix a fost surprins sărutând-o pe iubita sa, cu ochii deschiși, la gala Muzeului de Artă Contemporană din Los Angeles.

Keanu Reeves, dezvăluiri despre partenera lui

Într-un interviu acordat pentru E! News, Keanu Reeves a făcut o serie de dezvăluiri despre relația cu Alexandra, menționând care sunt secretele unei iubiri de durată: „Sinceritatea, comunicarea, susținerea reciprocă.”

Keanu Reeves a povestit că au făcut câteva călătorii împreună pe motocicletă și că le-au plăcut foarte mult aceste aventuri. „De atunci, nu am mai repetat experiența. Dar nu a fost vreo declarație de genul: ‘Nu voi mai merge niciodată cu tine pe motocicletă pentru că ești nebună!'”, a glumit el. Reeves, care a co-fondat ARCH Motorcycle în 2011 împreună cu Gard Hollinger, a recunoscut chiar că Alexandra ar putea fi mai rapidă decât el: „Probabil, da.”

Comentariile lui Reeves vin la câteva săptămâni după ce Alexandra Grant a declarat pentru People că lucrul cel mai important în relația lor este faptul că „oamenii sunt fericiți pentru ei.”

