Rihanna a născut o fetiță. Ce nume poartă și cum i-au anunțat părinții venirea pe lume?

Rihanna a născut o fetiță. Vestea a venit miercuri, pe 24 septembrie 2025, prin intermediul conturilor oficiale ale artistei de pe rețelele sociale. Postarea o înfățișează pe cântăreață ținându-și în brațe copilul, iar o a doua imagine arată o pereche de mănuși pentru bebeluși, de culoare roz.

Vestea că Rihanna a născut o fetiță vine după luni de speculații legate de posibilul sex al bebelușului, care au fost reaprinse după o declarație recentă a rapperului A$AP Rocky, în vârstă de 36 de ani, la premiera filmului The Smurfs din Belgia, unde acesta a spus că viitorul copil este fetița pe care cei doi parteneri o așteptau. Întrebat de un reporter al publicației Entertainment Tonight dacă fătul este „fetița pe care o aștepta”, A$AP Rocky a răspuns: „Este, frate. Este.”, arătând și către o păpușă Smurfette și spunând: „Uite aici. Știi la ce mă refer? Uite aici.'

A$AP Rocky și Rihanna, în vârstă de 37 de ani, mai au împreună doi copii: RZA, în vârstă de 3 ani, și Riot, în vârstă de 1 an. În urmă cu mai bine de un an, și Rihanna declara, pentru revista Interview, că și-ar dori o fetiță, adăugând și că s-ar bucura și dacă ar naște încă un băiat. „Dacă e încă un băiat, e încă un băiat”, a spus artista. Acum, visul celor doi a devenit realitate, dat fiind faptul că Rihanna a născut o fetiță. Postarea în care aceasta a dezvăluit venirea pe lume a celui de-al treilea copil al său a inclus și numele fiicei sale, fiind însoțită de textul: „Rocki Irish Mayers Sept 13 2025.”

Rihanna a fost, și cu ocazia marelui anunț, la fel de stylish ca întotdeauna, cântăreața purtând un colier cu un pandantiv în forma literei R. Bijuteria s-a dovedit a fi Splendente Letter Pendant, o piesă realizată din aur galben de bijutierul newyorkez, născut la Napoli, Renato Cipullo. Prețioasa piesă aleasă în mod evident pentru simbolismul literei se vinde cu prețul de 7.950 de dolari.

Anunțul că Rihanna a născut o fetiță vine după ce aceasta a dat vestea sarcinii într-un mod foarte glam, la ediția de anul acesta a MET Gala, balul anual organizat de publicația Vogue în beneficiul Costume Institute, departamentul dedicat modei din cadrul Metropolitan Museum of Art din New York.

Rihanna și A$AP Rocky formează în mod oficial un cuplu din 2020, cei doi având și înainte de asta, vreme de ani buni, o prietenie strânsă. Cei doi nu au plănuit să își întemeieze o familie, s-a aflat când Rihanna a rămas însărcinată cu primul lor copil, dar, a declarat cântăreața la momentul respectiv pentru Vogue, nici nu aveau ceva împotriva ideii.

„Întotdeauna am crezut că mă voi căsători mai întâi, apoi o să vină copilul, dar cine spune că trebuie să fie așa?”, declara artista. „Cu siguranță nu o să las un lucru de genul acesta să stea în calea maternității.”

