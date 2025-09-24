Katy Perry, mărturisiri oneste despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom: „Am fost iubită, pusă la încercare și încercată. Aceasta este…”

Katy Perry, mărturisiri oneste despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom: "Am fost iubită, pusă la încercare și încercată. Aceasta este..."

Katy Perry a ales să privească retrospectiv la anul dificil prin care a trecut, pe care îl descrie drept „un rollercoaster”, după despărțirea neașteptată de logodnicul ei, Orlando Bloom. Artista a publicat marți un mesaj emoționant pe Instagram, cu ocazia împlinirii unui an de la lansarea albumului său „143”.

„Știți că nu sunt genul care să facă postări aniversare”, a scris cântăreața. „Tind să privesc mai degrabă spre viitor, dar ar fi neglijent din partea mea să nu recunosc impactul incredibil pe care acest ultim an l-a avut asupra mea”.

Ea a explicat că fiecare material discografic este o oglindă a momentului în care se află

„Albumele sunt instantanee ale unui artist care încearcă să spună povestea despre unde se află acum sau unde a fost, și speră ca cineva să se regăsească în unele dintre mesaje”, a spus Perry, în vârstă de 40 de ani, subliniind că „143” a fost o declarație de dragoste pentru fanii săi.

„Noi, pisicile (și șobolanii), am trecut printr-un rollercoaster, dar indiferent unde ne-a dus călătoria, am fost împreună”, a continuat artista.

Katy Perry a subliniat importanța lecțiilor pe care le aduce fiecare etapă.

Sunt atât de mândră de comunitatea care suntem și de cea care devenim. Istoria este importantă, învățăm din ea, ne reamintește ce să facem și ce să nu facem atunci când privim înapoi. Sărbătorim reușitele și reflectăm asupra pierderilor. Toate sunt valoroase”.

Artista a vorbit și despre modul în care se raportează la propria persoană.

„Sunt mândră de unde și cum am ajuns în acest moment. Mândră de mine, mândră de fanii mei și mândră că continui să lupt”, a adăugat ea.

Privind în urmă la cariera sa, cântăreața a afirmat: „De-a lungul anilor în lumina reflectoarelor, am fost iubită, pusă la încercare și încercată. Aceasta este călătoria. Sunt binecuvântată să știu că există întotdeauna două fețe ale aceleiași monede și am învățat că, chiar și atunci când viața îmi arată reversul, cumva, îmi păstrez dorințele”.

În mesaj, Perry a transmis și că lasă viitorul să se desfășoare de la sine.

„Fără forțare, fără control. Doar încredere în îngeri, în fani și în muzică pentru a mă ghida unde trebuie să merg. Vă rog să știți asta: iubirea mea pentru voi este necondiționată și nu aș putea face nimic din toate acestea fără voi”, a scris cântăreața.

Mesajul vine în contextul în care artista își continuă turneul internațional „The Lifetimes Tour”, început în aprilie la Mexico City, cu câteva luni înainte de despărțirea de Orlando Bloom, 48 de ani.

În iulie, cei doi au confirmat printr-o declarație comună că s-au despărțit, după o relație de 10 ani.

„Orlando și Katy își transformă relația de mai multe luni încoace pentru a se concentra pe creșterea împreună a fetiței lor. Prioritatea lor comună este – și va rămâne – creșterea lui Daisy cu iubire, stabilitate și respect reciproc”.

La doar câteva zile după anunț, au apărut într-o fotografie de familie alături de fiica lor în vârstă de patru ani, Daisy Dove. Totodată, au fost surprinși luând prânzul împreună la resortul Cala di Volpe din Porto Cervo, Italia, unde păreau vizibil tensionați.

Relația dintre Katy Perry și Orlando Bloom a început în 2016, dar s-au despărțit în martie 2017. S-au împăcat la începutul lui 2018, după o vacanță în Maldive. Cei doi s-au logodit în februarie 2019 și au devenit părinți în august 2020.

Tensiunile dintre cei doi au devenit vizibile în iunie, în timpul turneului internațional „The Lifetimes Tour” al cântăreței, desfășurat în Australia. Orlando a fost fotografiat alături de fiica lor pentru scurt timp, însă apoi a plecat singur spre Veneția, unde a participat la fastuoasa nuntă a lui Jeff Bezos și Lauren Sánchez. Participarea lui Bloom la ceremonie, înconjurat de celebrități precum Sydney Sweeney și Kim Kardashian, a fost văzută ca un gest ostentativ de către apropiații lui Perry, mai ales că Bezos și Sánchez sunt, în principal, prieteni ai artistei.

Jennifer Garner se pregătește de nunta cu John Miller. Cum a reacționat fostul său soț, Ben Affleck: „Este o tortură'

