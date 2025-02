Keanu Reeves, dezvăluiri despre relația cu Alexandra Grant. Cum își mențin cei doi pasiunea în cuplu

Keanu Reeves a oferit o rară perspectivă asupra modului în care a reușit să mențină o relație sănătoasă timp de șapte ani cu iubita sa, artista Alexandra Grant, în ciuda atenției constante a publicului.

Keanu Reeves, detalii despre relația cu Alexandra Grant

Într-un interviu acordat pentru E! News, actorul în vârstă de 60 de ani a dezvăluit câteva dintre secretele unei iubiri de durată: „Sinceritatea, comunicarea, susținerea reciprocă.”

Keanu Reeves a cunoscut-o pentru prima dată pe Alexandra, în prezent în vârstă de 51 de ani, la o cină în 2009. Mai târziu, el a contribuit cu poezii la două dintre cărțile ei, Ode to Happiness (2011) și Shadows (2016). În 2017, cei doi au deschis împreună editura independentă X Artists Books, alături de Jessica Fleischmann, iar un an mai târziu, relația lor s-a transformat într-una romantică.

Keanu Reeves a povestit că au făcut câteva călătorii împreună pe motocicletă și că le-au plăcut foarte mult aceste aventuri. „De atunci, nu am mai repetat experiența. Dar nu a fost vreo declarație de genul: ‘Nu voi mai merge niciodată cu tine pe motocicletă pentru că ești nebună!'” a glumit el. Reeves, care a co-fondat ARCH Motorcycle în 2011 împreună cu Gard Hollinger, a recunoscut chiar că Alexandra ar putea fi mai rapidă decât el: „Probabil, da.”

Comentariile lui Reeves vin la trei săptămâni după ce Alexandra Grant a declarat pentru People că lucrul cel mai important în relația lor este faptul că „oamenii sunt fericiți pentru ei.”

De-a lungul timpului, Keanu Reeves a avut relații cu actrița premiată cu Oscar Charlize Theron și scenarista Sofia Coppola. De asemenea, a fost partenerul lui Jennifer Syme, asistenta lui David Lynch, care a murit într-un accident de mașină în 2001, la doi ani după ce a născut fiica lor, din păcate, născută moartă.

În prezent, lucrările Alexandrei Grant sunt expuse în cadrul expoziției Before You Now, o colecție de autoportrete găzduită de Lancaster Museum of Art and History din California, deschisă până pe 13 aprilie.

Actorul, o serie de reușite pe plan profesional

Pe plan profesional, Keanu Reeves are un an plin. Pe 7 martie, va lansa pe Roku Channel documentarul inovator Visionaries, pe care îl co-produce și co-prezintă alături de Gard Hollinger. De asemenea, trupa sa de rock alternativ, Dogstar, în care cântă alături de solistul Bret Domrose și toboșarul Robert Mailhouse, va susține un concert pe 25 aprilie la Gallo Center for the Arts din Modesto, California.

În luna iunie, Reeves revine pe marile ecrane în rolul legendarului asasin John Wick, în spin-off-ul Ballerina, alături de Ana de Armas, care o interpretează pe dansatoarea răzbunătoare Eve Macarro. Filmul, regizat de Len Wiseman, va avea premiera pe 6 iunie în SUA și pe 7 iunie în Marea Britanie.

În această producție vor apărea și regretatul Lance Reddick, Ian McShane, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Norman Reedus și Catalina Sandino Moreno.

Mai târziu în acest an, Keanu Reeves va juca rolul îngerului Gabriel în Good Fortune, debutul regizoral al lui Aziz Ansari, unde va împărți ecranul cu Seth Rogen, Keke Palmer și Sandra Oh. Filmul va fi lansat în cinematografe pe 17 octombrie.

În toamnă, actorul va urca pe scena de pe Broadway, interpretându-l pe Estragon în noua montare a piesei Așteptându-l pe Godot, regizată de Jamie Lloyd. Alături de el, Alex Winter îl va interpreta pe Vladimir.

Printre proiectele viitoare ale lui Keanu Reeves se mai numără mult așteptata continuare a filmului Constantine, comedia neagră Outcome, regizată de Jonah Hill pentru Apple TV+, și satira The Entertainment System Is Down, regizată de Ruben Östlund.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro