Ana Baniciu, dezvăluiri neștiute din viața de familie. Cât de implicat este soțul ei cu copilul: „Sunt seri mai grele”

Ana Baniciu se bucură din plin de experiența maternității și povestește despre provocările, dar și satisfacțiile aduse de acest nou capitol din viața sa. Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, artista dezvăluie cum reușește să împartă responsabilitățile de părinte alături de soțul ei, Edy, și oferă detalii despre planurile sale în carieră.

În vara anului trecut, Ana Baniciu și Edy Kovacs au trăit una dintre cele mai emoționante experiențe: au devenit părinții unui băiețel pe nume Aris. De atunci, viața lor s-a transformat complet, însă artista nu vede acest lucru ca pe o provocare dificilă, ci mai degrabă ca pe o bucurie imensă. Plină de entuziasm, Ana vorbește despre cum s-a adaptat noii sale realități și cum reușește să îmbine armonios viața de familie cu cea profesională.

„Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, spune Ana Baniciu, pentru CANCAN.RO.