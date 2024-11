Ana Baniciu, dezvăluiri inedite despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă. Ce spune despre al doilea copil: „S-a sucit”

Ana Baniciu a devenit mamă pentru prima dată la începutul lunii iunie, când a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Împreună cu soțul ei, artista a ales cu grijă numele copilului, hotărând să-l numească Aris, care are o semnificație aparte.

Într-un interviu recent, artista a vorbit deschis despre schimbările semnificative prin care a trecut în ultimele luni, rememorând dificultățile din perioada de început și modul în care acestea i-au influențat parcursul. Cu toate acestea, Ana se bucură din plin de viața de familie și are parte de ajutorul necesar.

De asemenea, artista a dezvăluit și cum se simte tatăl ei, Mircea Baniciu, în rolul de bunic. Ana Baniciu a dezvăluit și ce temere are tatăl ei în ceea ce-l privește pe Aris.

În cadrul aceluiași interviu, Ana a dezvăluit că ea și Edy Kovacs se gândesc să își extindă familia.

Deși este la prima experiență ca mamă, Ana s-a adaptat rapid și cu ușurință acestui nou rol. În primele luni după nașterea lui Aris, Ana Baniciu a luat o pauză de la cariera muzicală pentru a se dedica pe deplin creșterii fiului său. Totuși, ea se bucură de ajutorul bonei, iar recent declara că se simte mai relaxată.

„Avem bonă de o săptămână și este prima seară în care las copilul doar cu bona. Sunt stresată, nu vreți să știți! (…) Nu, ne-am dorit o bonă internă în primul rând. Este filipineză. Am găsit-o cu greu. Noi depusesem actele în urmă cu 7 luni, pentru a obține o bonă de acolo de la mama ei, însă ea nu a mai venit pentru că nu a mai fost de găsit în Filipine. După cele 7 luni am primit acest răspuns că ea nu mai vine. Am zis: ok, încotro o apucăm? Și până la urmă am avut noroc. Vezi, tot răul spre bine, în general”, a spus Ana Baniciu pentru Cancan.