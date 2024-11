Ana Baniciu, dezvăluiri despre viața de familie. Cu ce situații s-a confruntat până să găsească o bonă potrivită: „Sunt stresată”

Ana Baniciu a devenit mamă pentru prima dată la începutul lunii iunie, când a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Împreună cu soțul ei, artista a ales cu grijă numele copilului, hotărând să-l numească Aris, care are o semnificație aparte.

De când a venit pe lume Aris, Ana Baniciu trăiește cea mai frumoasă etapă din viața sa, bucurându-se intens de fiecare clipă alături de băiețelul său. Atât ea, cât și soțul ei, sunt complet fermecați de micuțul lor. Deși este la prima experiență ca mamă, Ana s-a adaptat rapid și cu ușurință acestui nou rol. În primele luni după nașterea lui Aris, Ana Baniciu a luat o pauză de la cariera muzicală pentru a se dedica pe deplin creșterii fiului său.

Cu toate acestea, artista se bucură de ajutorul unei bone. Ana Baniciu a dezvăluit că, după câteva luni în care s-a dedicat complet fiului ei, acum a ajuns în familia lor bona, care este un real ajutor.

„Avem bonă de o săptămână și este prima seară în care las copilul doar cu bona. Sunt stresată, nu vreți să știți! (…) Nu, ne-am dorit o bonă internă în primul rând. Este filipineză. Am găsit-o cu greu. Noi depusesem actele în urmă cu 7 luni, pentru a obține o bonă de acolo de la mama ei, însă ea nu a mai venit pentru că nu a mai fost de găsit în Filipine. După cele 7 luni am primit acest răspuns că ea nu mai vine. Am zis: ok, încotro o apucăm? Și până la urmă am avut noroc. Vezi, tot răul spre bine, în general”, a spus Ana Baniciu pentru Cancan .

De asemenea, artista a dezvăluit că și fiul ei s-a adaptat ușor cu noua prezență din casă.

Ana este pregătită să își reia o parte dintre proiectele profesionale, după o perioadă în care și-a concentrat atenția strict pe viața de familie.

„Nici nu știu cu ce să încep! E un moment în care trebuie să îmi adun așa un pic gândurile, pentru că până în momentul de față am stat doar cu băiețelul nostru și m-am bucurat tare mult de cele 5 luni petrecute chiar cot la cot așa.

Iar acum am multe proiecte, dar trebuie să le iau încet, pentru că vin după o perioadă care, chiar dacă nu am părut, poate, că nu m-am întâlnit cu voi la evenimente, dar eu am făcut chestii acasă. Îmi doresc foarte mult, în primul rând, să mențin chestia asta, adică Aris să rămână pe primul loc și după. Știi cum se zice family first acum, dar am multe lucruri de făcut și o să fac cu siguranță și melodii noi. Online-ul funcționează și a funcționat și după ce am născut, de aceea zic că a fost o perioadă cu multe chestii, am și lucrat, dar am și crescut un copil. A fost zăpăceală, dar frumos!”, a mai spus vedeta.