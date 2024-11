Selena Gomez, răspuns dur la adresa celor care îi critică aspectul fizic: „Nu am acel corp. Punct”

Selena Gomez a participat recent la premiera filmului „Emilia Pérez” din Los Angeles. La eveniment, în vârstă de 32 de ani, a purtat o rochie neagră, strânsă pe corp, și pantofi cu toc în aceeași nuanță. În majoritatea imaginilor, Gomez a pozat cu mâna pe abdomen, ceea ce a determinat mai mulți utilizatori de TikTok să speculeze că ar încerca să-și ascundă corpul.

Selena a reacționat la aceste critici, lăsând următorul comentariu: „Acest lucru îmi provoacă dezgust. Am SIBO. Se activează.”, a explicat artista.

Ea se referă la suprapopularea bacteriană în intestinul subțire, o afecțiune care apare atunci când există o creștere anormală a populației bacteriene în intestinul subțire. Conform Clinicii Mayo, această afecțiune poate provoca balonare, dureri abdominale, pierdere în greutate și alte simptome neplăcute.

Cântăreața a subliniat că nu îi pasă că nu are o „siluetă perfectă”, declarând: „Nu am acel corp. Punct. Nu sunt O VICTIMĂ. Sunt doar un om.”

Anul trecut, Selena Gomez a vorbit cu sinceritate despre modul în care comentariile negative legate de înfățișarea ei au afectat-o de-a lungul timpului. Actrița a mărturisit în cadrul documentarului său că a fost aspru criticată din cauza kilogramelor în plus pe care le-a acumulat. Deși multă vreme a lăsat să se înțeleagă că nu este afectată de jignirile care îi erau aduse, Gomez a dezvăluit că, în realitate, era extrem de afectată și că obișnuia să plângă în hohote. De asemenea, aceasta a precizat și că schimbările fizice prin care trece se datorează bolii cu care se confruntă, aceasta fiind diagnosticată cu lupus.

„Greutatea mea fluctua în mod constant pentru că luam anumite medicamente. Și, evident, oamenii s-au luat de chestia asta. Era ca și cum abia așteptau să găsească un lucru care să mă doboare. Eram jignită pentru că mă îngrășam din cauza lupusului.”

Selena Gomez a povestit și că obișnuia să plângă ori de câte ori citea comentariile negative care îi erau adresate.

„Am mințit. Postam o poză cu mine și spuneam: ‘Nu contează. Nu accept ceea ce spui.’ Însă în tot acest timp, eram în cameră, postând și plângând în hohote pentru că nimeni nu merită să audă aceste lucruri. Postam aceste lucruri și spuneam că nu mă deranjează, pentru că nu voiam să îi deranjeze nici pe ceilalți oameni care treceau prin același lucru. Care erau jigniți pentru felul în care arată, pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce iubesc. Pur și simplu nu e drept. Cred că nimeni nu merită să se simtă mai prejos”, a povestit Selena Gomez în documentarul său.

În 2023, medicul Marissa Barrionuevo a analizat într-un clip video publicat pe TikTok înfățișarea Selenei Gomez, susținând că artista ar fi apelat la diverse operații estetice. Actrița din serialul Only Murders in the Building s-a arătat deranjată de aceste afirmații și i-a cerut medicului să o lase în pace. În plus, Gomez a mărturisit că singura intervenție cosmetică pe care a făcut-o a fost injectarea cu toxină botulinică.

„Sincer, urăsc asta. Am botox. Atât. Lăsați-mă în pace”, a scris Selena Gomez în secțiunea de comentarii.

Răspunsul actriței a determinat-o pe Marissa Barrionuevo să posteze un nou videoclip. „Nu trebuie să explici nimănui de ce nu mai arăți la fel ca atunci când erai adolescentă sau când aveai 20 de ani. Te iubesc. Nu este vorba despre tine”, a spus Marissa Barrionuevo.

Mulți fani au descris declarația medicului drept „enervantă”, deoarece videoclipul inițial era în mod evident un atac la adresa actriței. Alții au simțit că Marissa Barrionuevo încerca doar să se „folosească” de numele Selenei pentru a câștiga mai mulți urmăritori. Arătând că nu existau resentimente, fondatoarea Rare Beauty a răspuns: „Doar că uneori mă întristez.”

Nu este însă pentru prima oară când Selena Gomez recunoaște că a apelat la injectările cu toxină botulinică. În luna decembrie a anului trecut, aceasta a lăsat următorul comentariu pe rețelele sociale: „Hahahaha. Am făcut botox.”

Foto: Instagram

