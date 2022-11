Selena Gomez, declarații tulburătoare în noul său documentar: „Nu vreau să trăiesc”

Potrivit noului documentar Apple TV+, My Mind and Me, Selena Gomez a suferit o „cădere psihică” serioasă în timpul turneului Revival din 2016. Artista a susținut la momentul respectiv 55 de concerte înainte de a anula restul turneului.

Theresa, fosta asistentă a lui Gomez a vorbit despre acea perioada sumbră din viața artistei, mărturisind chiar că tânăra și-a dorit să moară.

„La un moment dat, ea a spus: „Nu vreau să mai fiu în viață în acest moment. Nu vreau să trăiesc”, a povestit Theresa în documentarul My Mind and Me, potrivit Page Six. „A fost unul dintre acele momente în care mă uitam în ochii ei și nu era nimic acolo. Era pur și simplu negru. A fost atât de înfricoșător.”

În plus, Raquelle, una dintre prietenele apropiate ale Selenei, a explicat că aceasta auzea diverse voci, care cu timpul au devenit „din ce în ce mai puternice”, fapt ce e a declanșat o „criză psihotică.”

În cele din urmă, Selena Gomez a fost diagnosticată cu tulburare bipolară și a fost internată într-un centru specializat, dedicat problemelor mintale.

„Nu am vrut să merg la un spital care tratează sănătatea mintală”, a declarat Selena Gomez. „Nu am vrut, dar nu am vrut să mai fiu prinsă în propria mea persoană, în mintea mea. M-am gândit: Viața mea s-a terminat. Așa voi fi pentru totdeauna.”

În 2018, Gomez, care a fost diagnosticată și cu lupus, a suferit o altă cădere nervoasă, după ce numărul de celule albe din sânge a scăzut dramatic din cauza complicațiilor cauzate de boala autoimună. Potrivit Page Six, aceasta fost transportată de urgență la spitalul Cedars-Sinai, dar a cerut să fie externată și a încercat să își smulgă perfuziile. În plus, în același an, Selena a petrecut două săptămâni într-un centru specializat pentru a trata depresia și anxietatea cu care se confrunta.

