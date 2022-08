Selena Gomez, surprinsă în ipostaze romantice alături de un cunoscut regizor la o cină de ziua ei de naștere

Selena Gomez își trăiește cea mai frumoasă vacanță în Italia, în timp ce continuă să își sărbătorească cea de-a 30-a aniversare. Aflată Italia, mai exact în Amalfi, vedeta a sărbătorit alături de prieteni apropiați ziua sa de naștere și a atras atenția prin ipostazele romantice în care a fost surprinsă alături de un cunoscut regizor italian.

La scurt timp după ce a fost fotografiată flirtând cu producătorul de film italian Andrea Iervolino pe un iaht, vedeta din „Only Murders in the Building” a fost văzută dansând cu potențialul ei iubit în timpul unei cine fastuoase la restaurantul Torre Normanna de pe Coasta Amalfi. Gomez a purtat o rochie elegantă și strălucitoare, accesorizată cu bijuterii din aur.

Selena Gomez celebrating her 30th birthday at Italy 🖤 pic.twitter.com/6N1FVeENV1

Ulterior, cei doi au fost fotografiați îmbrățișându-se în timp ce priveau oceanul, iar producătorul de film, în vârstă de 34 de ani, a sărutat-o pe vedeta pop pe partea laterală a capului în mai multe fotografii. Fondatoarea Rare Beauty a primit, de asemenea, cel puțin două torturi aniversare: unul care părea a fi de ciocolată, în timp ce celălalt era împodobit cu fructe proaspete. Continând petrecerea de ziua de naștere, Selena a suflat în lumânări în fața lui Iervolino și a altor invitați.

Selena Gomez celebrating her 30th birthday with Chris Evans at Italy 🖤 pic.twitter.com/ohJ3eIrnV9

— V (Taylor’s Version) (@SGOfficialFanss) August 5, 2022