Selena Gomez, virală pe TikTok. Ce mesaj puternic a transmis artista

Selena Gomez ne cucerește din nou! De data aceasta, celebra artistă apare într-un clip video în care ne încurajează să ne iubim corpul exact așa cum este și să nu ne temem să ne expunem doar fiindcă nu ne încadrăm în standardele clasice de frumusețe.

Videoclipul, care a strâns până acum peste 4,6 milioane de vizualizări, ne-o prezintă pe Selena îmbrăcată într-un costum de baie La’Mariette (brand fondat de artistă și de amica ei, Theresa Mingus) în timp ce se relaxează pe un iaht.

Pe fundalul clipului se aude o voce care îi sugerează Selenei să „își tragă abdomenul”, moment în care aceasta oferă răspunsul perfect: „Nu o să îmi trag nimic. Abdomenele reale se poartă din nou, OK?”.

Fanii cântăreței s-au arătat extrem de încântați de acest videoclip, lăudând-o pe artistă pentru mesajul puternic pe care l-a transmis comunității sale online. „Mă faci să mă simt bine în pielea mea”, a comentat un fan, în timp ce un altul a mărturisit că Selena este „probabil cel mai bun model de urmat”.

În plus, în urmă cu câteva luni, cântăreața le-a transmis criticilor că nu îi pasă de greutatea ei și nici altora nu ar trebui să le pese. Vorbind pe TikTok Stories, Selena Gomez a spus că încearcă să își limiteze mesele nesănătoase de tip fast-food, însă uneori nu se poate abține. Vedeta a mărturisit că uneori poftele îi dau peste cap dieta, însă nu își face probleme pentru siluetă.

„Încerc să rămân slabă, dar am fost la Jack in the Box și am luat patru tacos, trei rulouri cu ouă, inele de ceapă și un sandwich picant cu pui”, a spus Selena.