Selena Gomez a dat răspunsul perfect celor care îi critică înfățișarea: „Nu-mi pasă de greutatea mea”

Selena Gomez le-a transmis criticilor că nu îi pasă de greutatea ei și nici altora nu ar trebui să le pese. Duminică, actrița , în vârstă de 29 de ani, a făcut apel la cei care au adus comentarii răutăcioase la adresa aspectului ei fizic.

Vorbind pe TikTok Stories, Selena Gomez a spus că încearcă să își limiteze mesele nesănătoase de tip fast-food, însă uneori nu se poate abține. Vedeta a mărturisit că uneori poftele îi dau peste cap dieta, însă nu își face probleme pentru siluetă.

„Încerc să rămân slabă, dar am fost la Jack in the Box și am luat patru tacos, trei rulouri cu ouă, inele de ceapă și un sandwich picant cu pui”, a spus vedeta.