Adelina Pestrițu, despre regrete și ce îi lipsește cel mai mult în acest moment

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai populare vedete din România, ea fiind urmărită pe rețelele de socializare de aproape 2 milioane de oameni. Acest lucru se datorează și sincerității cu care aceasta le răspunde la întrebări fanilor și relației apropiate pe care o are cu aceștia.

Însă relația cu fanii și activitatea de pe rețelele de socializare vin la pachet și cu mai puțină atenție acordată familiei sale.

„Trebuie să am timp pentru mine pentru că nu am încotro, dar timpul e dușmanul nostru, cum se întâmplă în fiecare meserie. Aș vrea să am mai mult timp și pentru familie, și pentru mine, și pentru comunitatea mea dar fac atât cât pot!”, a declarat Adelina Pestrițu într-un interviu pentru emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, Exclusiv VIP!, citată de click.ro.