Adelina Pestrițu a suferit o intervenție chirurgicală și a povestit ce i s-a întâmplat

Adelina Pestriţu a suferit o intervenție chirurgicală, mai exact, o discectomie cu alcool, care presupune înlăturarea materialului unui disc herniat care presează pe o rădăcină spinală și provoacă dureri. Procedura se practică din anii 1970 și a fost mult îmbunătățită între timp, astfel încât să scurteze recuperarea pacientului.

Intervenția a avut loc deoarece Adelina Pestrițu a suferit de-a lungul anilor de dureri mari de coloană, pentru care a povestit că a urmat și alte tratamente, precum fizioterapia, și pentru care a încercat să-și modifice regimul de viață, încercând să nu mai ridice obiecte grele sau schimbându-și salteaua pe care dormea. În cele din urmă, deși aceste încercări au dat rezultate pe termen scurt, ea a ajuns, totuși, pe masa de operație, și și-a ținut la curent milioanele de urmăritori cu felul în care a decurs procedura.

La scurt timp după ce Adelina Pestrițu a suferit o intervenție chirurgicală, ea a ținut să transmită că se simte bine și că operația a fost un succes, mulțumindu-le, în același timp, medicilor și personalului care a îngrijit-o înainte și după intervenție, prin intermediul unui șir de Instastories.

„Ne vedem mai târziu. Sunt bine! Mulțumesc pentru mesajele de încurajare. Am trecut peste intervenția pe care a trebuit să o fac în această dimineață. Nu pot să spun că este cea mai grea, nici cea mai ușoară. Orice intervenție presupune emoții și stres, indiferent cât de mică ar fi. Știți deja de durerile mele de spate, mă plâng de 2 ani, dacă nu mai mult.

Am făcut și fizioterapie, dar presupune un tratament pe o perioadă îndelungată și nu zic că nu sunt rezultate, sunt. Dar atunci când ai dureri vrei ca ele să se oprească acum, indiferent ce ai face, vrei să scapi de ele, iar pentru asta am venit la spital. În urma RMN-ului pe care l-am făcut medicul l-a interpretat și mi-a recomandat să fac o discectomie cu alcool. Cu toate astea pot să spun că mă simt norocoasă pentru că am întâlnit niște super medici. Le mulțumesc pentru căldura cu care m-au tratat”.