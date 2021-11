Dana Săvuică, operată de urgență: „urlam de durere!”

Dana Savuică a fost internată și a operată de urgență după ce s-a prăbușit în casă, într-o criză de durere. Vedeta a povestit totul în emisiunea găzduită de Cătălin Măruță la postul de televiziune Pro TV.

Dana Savuică, în vârstă de 51 de ani, este cunoscută pentru cariera sa de model și a rămas în atenția publicului și după ce a început să apară mai rar în această postură. Acum, are o prezență notabilă pe Instagram, unde este urmărită de peste 133 de mii de fani. Una dintre prezențele mondene ale Bucureștiului, Săvuică a povestit cum a fost operată, după ce s-a prăbușit în baie, duminica trecută, și nu a mai fost capabilă să se miște.

„Sunt pe calmante! Îmi tremură mâinile! Am amețeli mari! Sufăr de ceva timp de o spondiloză lombară care a dus la o hernie de disc destul de urâtă. Anul acesta mi s-a spus clar că trebuie să mă operez, dar mi-a fost frică. Sâmbătă am fugit la mare să fac niște aerosoli. Duminică m-am prăbușit acasă, în baie. Eram cu prietenul meu și cu sora mea. Amândoi s-au albit la față.”, a povestit Dana Săvuică.

„Urlam de durere, rămăsesem înțepenită! Mă durea coloana, piciorul, nervul sciatic. Urlam de durere, dădeam cu pumnii în pereți. M-au târât cu o pătură prin casă. Am chemat o Salvare de la un spital privat. Patru oameni m-au cărat. Doctorul mi-a zis: cum stai de două luni cu așa dureri? Vezi că mâine-poimâine îți paralizează piciorul! Am fost dusă de urgență la operație. Acum mi-a luat durerea cu mâna! Operația a durat două ore. Mi-a spus doctorul că am avut o hernie foarte urâtă. Trei săptămâni trebuie să stau cumințică la pat. Într-o lună voi fi pe picioare. Eu sunt femeia taifun!”, a mai declarat Dana Săvuică.

Foto: Instagram

