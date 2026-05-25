Andreea Bălan și Victor Cornea, escapadă după nuntă. Ce destinație au ales cei doi: „Este pentru prima dată…"

Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat într-o scurtă escapadă la scurt timp după nuntă.

Andreea Bălan și Victor Cornea au decis să plece într-o scurtă escapadă. Artista și jucătorul de tenis se relaxează în Grecia după nunta fastuoasă pe care au avut-o. 

Andreea Bălan a împărtășit mai multe imagini din călătoria din Grecia în care a plecat alături de soțul ei, Victor Cornea. Cei doi au mers la un meci de baschet din Atena, iar artista a recunoscut că partenerul ei este un foarte mare fan și al acestui sport. 

„Suntem în Atena, la EuroLeague Final Four, iar aseară am văzut două semifinale spectaculoase și incendiare. Este pentru prima dată când văd live meciuri de basket la un asemenea nivel și sunt super impresionată de atmosferă, energie și intensitate.
Victor, în schimb, e în elementul lui. Nu e doar fan al basketului, ci un adevărat pasionat. Chiar înainte de tenis, basketul a fost una dintre marile lui iubiri sportive și a jucat foarte mult.
Duminică ne așteaptă o finală nebună între Grecia și Spania. Abia așteptăm.”

De asemenea, Andreea Bălan și Victor Cornea nu au putut rata ocazia de a vizita cel mai cunoscut sit arheologic din Grecia, Acropole din Atena. 

„Când eram mică citeam Legendele Olimpului și eram fascinată de mitologia greacă. Azi, iată-mă în Acropole pentru prima oră bucurându-mă ca un copil.”

Pe 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat cununia religioasă, la aproximativ o lună de când s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea. 

Andreea Bălan și Victor Cornea au vrut să își impresioneze cu adevărat invitații. Aceștia au putut asista la recitaluri susținute de 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani și trupa The Colours.

În ceea ce privește meniul, mirii au optat pentru un mix între preparate tradiționale, combinate cu elemente sofisticate, variate.

La aperitiv, invitații au fost serviți cu Carpaccio de vită cu pesto, Cracker cu ton nicoise, Tartă cu vitello tonnato, Foie gras cu chutney de ceapă, Sigara borefoietaj turcesc cu brânză feta și creveți, curmale cu gorgonzola și nuci, Burrata cu spumă de avocado și trufe negre, bruschetta cu spanac și ou, unt cu ierburi aromatice, mini caprese, mix de măsline. Nu a lipsit nici peștele, mai exact, cod negru de Alaska cu sos miso alături de orez sălbatic condimentat cu togarashi. De asemenea, sarmalele tradiționale cu mămăliguță, smântână și ardei iute au avut loc de cinste, scrie Click!.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost venirea tortului. Cei doi au optat pentru un tort alb, decorat cu flori și realizat pe mai multe etaje. Ce a atras atenția tuturor a fost faptul că pe tort se afla o poză cu Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea.

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri. Fiind obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale, în care se schimbă foarte des, pentru Andreea Bălan nu a fost deloc o provocare să aibă patru rochii de mireasă la nunta ei.

În ceea ce privește prima rochie de mireasă purtată de Andreea Bălan, aceasta a avut o trenă spectaculoasă de 4 metri și a fost creată de Oui-Da Fée. Cântăreața a realizat ședința foto în ea și a îmbrăcat-o pentru cununia religioasă. Ulterior, vedeta s-a schimbat într-o rochie pentru momentul valsului, semnată Bellara. Această ținută i-a permis să danseze în voie. La artificii, Andreea Bălan a optat pentru o rochie scurtă creată de către ESA Bridal. La final, la momentul tortului, artista a preferat o altă rochie scurtă, semnată tot de Bellara.

Foto: Instagram

