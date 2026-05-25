Brigitte Macron, în mijlocul unui nou scandal. De ce ar cere Prima Doamnă a Franței fotografii cu toate angajatele de Palatul Élysée

La un prânz privat de anul trecut, Brigitte Macron, în vârstă de 73 de ani, soția președintelui francez, le-ar fi mărturisit prietenilor: „Mi-e teamă. Mi-e teamă că am făcut toate acestea, iar el să mă părăsească.” Autorul francez Florian Tardif a relatat totul în noua sa carte Un Couple (Presque) Parfait.

Potrivit lui, anxietățile și gelozia doamnei Macron sunt bine cunoscute între zidurile Palatului Élysée, reședința oficială a șefului statului francez.

Soțul ei, Emmanuel Macron, cu 25 de ani mai tânăr decât ea, ar fi fost asociat de-a lungul mandatului său cu o serie de presupuși amanți și presupuse amante, zvonuri care au circulat intens. Însă domnul Macron insistă că toate acestea sunt simple bârfe fără fundament, alimentate de o presă globală obsedată de viața sexuală, și respinge categoric toate aceste povești.

Mai ales le neagă în fața soției sale, deoarece singurul lucru despre care toată lumea spune că este adevărat este faptul că Brigitte Macron este o femeie extrem de posesivă, ale cărei nesiguranțe pot deveni explozive, se mai arată în cartea francezului.

Săptămâna viitoare se împlinește un an de când Brigitte a fost filmată lovindu-și peste față soțul, cu care este căsătorită de 18 ani, cu câteva momente înainte ca cei doi să coboare din aeronava prezidențială Airbus A330, după aterizarea în Vietnam, în timpul unei vizite de stat.

Până săptămâna trecută nu fusese clar ce anume declanșase incidentul, însă o nouă biografie dedicată familiei Macron susține că Brigitte tocmai văzuse pe telefonul soțului ei un mesaj video compromițător trimis de o actriță iraniană atrăgătoare. Cuprinsă de furie, ea ar fi reacționat violent. Lovitura, precum și reacția șocată a lui Macron, care s-a dezechilibrat și s-a retras înapoi, au fost surprinse de camerele de filmat ale presei.

Noua carte prezintă în mod detaliat tensiunile din căsnicia lor, influența pe care Brigitte o exercită asupra soțului ei și importanța, pentru Franța și, prin extensie, pentru întreaga Uniune Europeană, de a o menține pe Prima Doamnă într-o stare de mulțumire.

Macron i-ar fi mărturisit șefei de cabinet a Primei Doamne, la preluarea mandatului în 2017:

„Brigitte trebuie să fie fericită. Dacă se plictisește, dacă se simte inutilă, dacă, seara, când ajung acasă, îmi spune că este nefericită, nu voi putea face față. Și voi eșua în acest mandat prezidențial.”

Cartea, Un Couple (Presque) Parfait („Un cuplu (aproape) perfect”), este disponibilă în prezent doar în limba franceză.

Autorul ei, Florian Tardif, este un tânăr jurnalist specializat în politică la Paris Match, ale cărui afirmații adesea controversate au provocat atât scandal și fascinație în întreaga Franță, cât și disconfort în cercurile prezidențiale. Tardif scrie fără menajamente.

„Brigitte Macron a știut întotdeauna că femeile pot fi rivale periculoase… iar de aceea este precaută în privința lor. Acest lucru a contribuit, fără îndoială, la faptul că președintele este înconjurat în principal de bărbați.”, spune autorul.

O privire asupra persoanelor numite de Macron în funcții importante de când a ajuns la putere, acum nouă ani, pare să susțină această idee.

Din cei șapte prim-miniștri numiți de el, doar una, Élisabeth Borne, a fost femeie, iar mandatul ei a durat mai puțin de doi ani. Tardif o descrie pe Borne drept „dependentă de Diet Coke și utilizatoare compulsivă de țigări electronice, care a înțeles încă de la început că era acolo doar pentru a bifa o cerință”.

Prima Doamnă obișnuia deseori să ceară să vadă fotografiile femeilor care aplicau pentru posturi la Palatul Élysée, spunând: „Arătați-mi!”

Dacă nu era impresionată, sau dacă devenea precaută din cauza frumuseții candidatei, replica ei ar fi fost: „Ea nu va veni la Élysée!”

Acest lucru era „suficient pentru a-i pecetlui soarta, chiar înainte de a fi luată în considerare”, scrie Tardif. „Este foarte geloasă.”

Luna trecută, președintele american Donald Trump, nemulțumit de refuzul Franței de a se alătura războiului americano-israelian împotriva Iranului, l-a ironizat pe Macron spunând că este un om a cărui soție „îl tratează extrem de rău; încă își revine după lovitura în partea dreaptă a maxilarului”.

