Cu ce problemă se confruntă Diana Dumitrescu

Diana Dumitrescu este cunoscută publicului larg datorită rolurilor pe care le-a interpretat în unele dintre cele mai cunoscute seriale românești cum ar fi „Păcatele Evei”, „Iubire ca în filme”, „Războiul sexelor”, „Aniela”, „Iubire și onoare”, dar și în filme, printre care „Minte-mă frumos”, „Ghinionistul” și „Faci sau taci.” De asemenea, a lucrat și în televiziune, prezentând timp de un sezon emisiunea „Mireasa” de la Antena 1.

Recent, Diana Dumitrescu le-a făcut o mărturisire urmăritorilor săi de pe Instagram. Vedeta le-a povestit acestora că are probleme cu căderea părului. Ulterior, fanii i-au oferit o serie de sfaturi cu privire la tratamentele la care ar putea apela.

Diana Dumitrescu a vorbit întotdeauna cu sinceritate despre probleme cu care se confruntă și experiențele pe care le-a întâmpinat în viață. În urmă cu câteva luni, a fost invitată în emisiunea „Vobește Lumea” de la PRO TV, ocazie cu care a făcut mărturisiri despre schimbările care au apărut în viața ei de când a devenit mamă. Actrița și soțul ei, Alin Boroi, au un băiat pe nume Carol.

Vedeta a povestit că nu a experimentat depresia postnatală, având parte de sprijinul mamei ei în creșterea copilului, însă a recunoscut că a întâmpinat alte momente dificile.

„Există acea depresie postnatală pe care n-am avut-o pentru că a fost mama lângă mine care m-a ajutat extrem de mult. Am fost o norocoasă, chiar m-a ajutat, eu n-am simțit că am bebeluș în casă în primele luni. Probabil de asta și tranziția a fost mai grea. Am avut momente în care am plâns, m-am pus în genunchi, după perdea și am plâns. Nu am avut un motiv anume, ci pur și simplu eram epuizată. Era epuizare, oboseală, stresul că nu reușesc, că nu sunt o mamă bună”, a adăugat Diana Dumitrescu în emisiunea „Vorbește Lumea.”