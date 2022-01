Diana Dumitrescu și-a surprins fanii după ce a pozat fără niciun pic de machiaj: „Merit să fiu iubită și așa”

Diana Dumitrescu și-a surprins fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare cu o imagine inedită în care apare fără niciun pic de machiaj.

Actrița în vârstă de 38 de ani a acompaniat fotografia – pe care o poți vedea și tu mai jos – de un mesaj puternic, inspirațional, care ar merita să fie un model pentru toate femeile.

Pe lângă alte proiecte profesionale Diana Dumitrescu a dezvăluit recent că decis să deschidă o afacere, iar în prezent se ocupă de aranjamentul meselor și decorațiunilor de la diferite evenimente. Vedeta a făcut și un curs de florist și astfel a descoperit că această activitate o relaxează destul de mult.

„Eu tot timpul am avut o pasiune pentru lucrul cu lemnul și mi-am dezvoltat-o în 2013, când am început să fac niște cutii, pornisem o afacere. Nu m-am mai ocupat, pentru că nu am mai avut timp, s-a ocupat sora mea și după l-am lăsat așa. Între timp, am pornit să fac un curs de flori, de la ideea aranjamentelor de masă, pentru că mie îmi place să aranjez mese. La un moment dat, un prieten m-a rugat să îi rearanjez restaurantul, de acolo am făcut un curs de florist și practic am pus bazele acestei mici afaceri. Era o idee d-ale mele de foarte mult timp, dar nu i-am dat drumul”, a povestit Diana Dumitrescu pentru fanatik.ro.