Diana Dumitrescu, declarații sincere despre rolul de mamă și momentele grele pe care le-a întâmpinat

Diana Dumitrescu a devenit pentru prima dată mamă în luna septembrie a anului 2019. Actrița, care este cunoscută pentru rolurile din telenovelele românești „Iubire ca în filme”, „Regina”, „Aniela”, „Iubire și onoare”, și soțul ei, Alin Boroi, au un băiat pe nume Carol.

În cadrul emisiunii „Vobește Lumea” de la PRO TV, Diana Dumitrescu a făcut mărturisiri despre schimbările care au apărut în viața ei de când a devenit mamă. „Am acceptat foarte greu schimbarea. Mi-a luat ceva timp până să mă obișnuiesc cu gândul că eu sunt mamă. Tranziția de la o persoană singură, independentă, fără responsabilități, fără datorii la bănci și dintr-o dată ești închisă în casă, cu un program, din trei în trei ore trebuie să fii obligatoriu lângă copil ca să alăptezi, oricum ești terminată, obosită, nu îți place cum arăți, te-ai îngrășat, ai cearcăne, nu ai timp să te speli. Cumva trecerea asta nu este ușoară pentru nimeni.”

Vedeta a povestit că în cazul ei nu a apărut depresia postnatală, având parte de sprijinul mamei ei în creșterea copilului, însă a recunoscut că a întâmpinat alte momente dificile. „Există acea depresie postnatală pe care n-am avut-o pentru că a fost mama lângă mine care m-a ajutat extrem de mult. Am fost o norocoasă, chiar m-a ajutat, eu n-am simțit că am bebeluș în casă în primele luni. Probabil de asta și tranziția a fost mai grea.

Am avut momente în care am plâns, m-am pus în genunchi, după perdea și am plâns. Nu am avut un motiv anume, ci pur și simplu eram epuizată. Era epuizare, oboseală, stresul că nu reușesc, că nu sunt o mamă bună”, a adăugat Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu a vorbit sincer și despre lupta cu kilogramele în plus și a declarat că a avut întotdeauna parte de sprijin moral din partea partenerului ei. „Mă uitam în oglindă și mă gândeam că nu mai scap de burtă pentru că am luat 17 kilograme. Le-am slăbit pentru că după ce Carol a făcut 6 luni, am lucrat la un proiect și pentru că filmam în fiecare zi, am slăbit repede și am ajuns la 58 de kilograme. Și după aia dereglări hormonale, chestii și am ajuns la 67. Și iarăși dramă, tot aștepți să ți se regleze organismul. (…) Soțul meu, indiferent prin ce etape de slăbit și îngrășat am trecut, mereu îmi spunea „ești cea mai frumoasă”, „eu te iubesc oricum”, „tu oricum ești cea mai frumoasă”, a precizat vedeta în emisiunea „Vorbește Lumea.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro