Zarug a studiat moda la Paris. Ce sacrificii a făcut pentru a-și urma pasiunea?

Mihai Dan Zarug a studiat dreptul în tinerețe, la cererea părinților săi, care își doreau pentru fiul lor o carieră strălucită în domeniul justiției. Însă nu a fost să fie, pentru că la acea vreme fostul concurent de la Asia Express, care a făcut senzație și a devenit foarte popular alături de co-echipiera sa, Lorelei, concurând în cadrul sezonului Drumul Împăraților, avea cu totul și cu totul alte intenții.

El a povestit, invitat în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, despre copilăria și tinerețea sa, arătând că a fost dispus să își urmeze visul pe cont propriu, fără prea mult ajutor de la părinții săi, care aveau un statut social înalt, dar aveau în același timp alte planuri pentru fiul lor. Din această cauză, Zarug a studiat mai întâi dreptul, îndemnat de părinți. Mama acestuia este manager, conducând o echipă de peste 500 de angajați, și a lucrat în trecut și în politică, iar tatăl lui a lucrat la Comisariatul Județean pentru Protecția consumatorului.

Contrar dorinței părinților, Zarug a studiat moda, dar pentru a putea să facă acest lucru a fost nevoit să facă și sacrificii. Și-a vândut mașina pentru a putea să ajungă în Franța și a plecat la Paris, un loc în care nu știa pe nimeni. Designerul a povestit că a locuit o perioadă în casa unei actrițe.

„Am avut o copilărie clasică. Părinții s-au gândit să mă facă avocat, ca să nu mă fac actor și să mor de foame. Mi-am făcut bagajele și am plecat la Paris. Mi-am vândut mașina. Am luat pe mașină 16.000 de euro, în parcare la aeroportul Băneasa, și am plecat la interviu în Franța. Am vândut-o înainte să știu că luam interviul. M-au acceptat, mi-am făcut bagajele, nici nu aveam unde să locuiesc, nu cunoșteam pe nimeni. M-am dus să mă fac expert în lux. La Paris am stat în casa unei actrițe”, a declarat Zarug.