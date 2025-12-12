EXCLUSIV: Motivul pentru care Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu ar mai participa împreună la un reality-show, după experiența America Express: "Am văzut..."

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au numărat printre cuplurile remarcate la ELLE Style Awards 2025, unde au atras atenția atât prin eleganță, cât și prin sinceritatea cu care au vorbit despre planurile lor și despre experiența intensă trăită la America Express. Cei doi artiști, care au participat în 2023 la reality show, au confirmat pentru ELLE România că nu intenționează să mai accepte provocări de acest gen în viitor.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, declarații sincere

Cuplul a povestit deschis că participarea la America Express, deși valoroasă ca experiență, a fost mult prea solicitantă pentru a-și dori să o repete. În cadrul competiției, Cleopatra și Edward au rezistat trei săptămâni, însă au fost prima echipă eliminată după ce au ajuns pe ultimul loc în Cursa pentru ultima șansă. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi ar fi fost remunerați cu aproximativ 1.500 de euro de persoană pentru fiecare săptămână, totalizând 9.000 de euro împreună până în momentul eliminării.

Având în vedere intensitatea experienței, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au declarat pentru ELLE România că nu își mai doresc să revină într-un reality show:

Cleopatra Stratan: „Nu! Ne-a ajuns, am văzut. Sunt foarte mișto, dar nu sunt pentru toată lumea. Nu sunt pentru noi.” Edward Sanda: „Ne-am convins că mai bine rămânem la ce știm să facem și lăsăm pe alții care fac mai bine, se descurcă mai bine în genul ăsta de reality show-uri care sunt foarte frumoase. Lumea ne vrea să facem muzică, la concerte, să asculte muzica noastră pe YouTube. Trebuie să le facem pe plac, n-avem ce să facem.”

La ELLE Style Awards, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit și despre planurile lor pentru 2026, concentrându-se pe carieră, creație și proiecte care îi reprezintă cu adevărat. Cuplul a lăsat reality show-urile în urmă și se concentrează pe ceea ce știu să facă cel mai bine: muzică, echilibru și evoluție artistică. Ba mai mult, artista a anunțat pentru anul următor o colaborare emoționantă cu tatăl ei, Pavel Stratan.

„Urmează să lansez un album cu tatăl meu, full, și preconizez lansarea la începutul anului”, ne-a mai spus Cleopatra Stratan.

Experiența America Express a venit și cu un episod traumatizant. Cuplul a trecut prin momente dramatice în timpul filmărilor, când mașina în care se aflau a fost atacată de motocicliști înarmați. Echipa de securitate a intervenit rapid, însă experința i-a marcat profund. Astfel, când a venit vorba de o nouă experiență într-un astfel de show, cei doi au răspuns ferm și hotărât.

Edward a povestit: „A trecut pe lângă mine ăla cu pistolul și s-a dus la reporter, la Adriana, cu pistolul la cap. I-a zis: ‘Dă-mi telefonul, ea i l-a dat și eu în timpul acesta, mi s-a activat un instinct de salvare și am deschis duba, am tras-o după mine (n.red. Cleopatra), ea a intrat în mașină și s-a auzit pistol.” Cleopatra a completat: „Eu am crezut că au împușcat-o pe Adriana. Totul s-a întâmplat în spatele dubei. Nu știai la ce să te aștepți. Eu m-am gândit la ce-i mai rău.”

În final, atacatorii au fost urmăriți de echipa de securitate, iar situația a fost dezamorsată.

