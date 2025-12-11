ELLE STYLE AWARDS 2025 – Best people, best crowd (II)

Cea mai sexy, stylish, spirited petrecere a anului - ELLE STYLE AWARDS 2025 - s-a desfășurat aseară la Palatul Parlamentului.

Revista ELLE România aniversează în acest an 28 de ani pe piaţa românească, ocazie cu care a premiat cele mai stilate personalităţi ale modei şi vieţii artistice româneşti, printr-un eveniment fabulos: ELLE Style Awards, anul acesta la cea de-a 13-a ediție.

Vedete, designeri, fashioniste, manechine, creatori și creatoare de conținut, prieteni și colaboratori ai revistei, muzică bună și ținute spectaculoase, rafinate și pline de glamour și extravaganță. Și, bineînțeles, câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2025 powered by Pandora!

Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai așteptate petreceri a sezonului, desfășurată pe data de 10 decembrie 2025 la Palatul Parlamentului, într-un spațiu reinventat total pentru acest eveniment emblematic care a avut ca dress-code Avant-Garde. 

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2025 la cele 10 categorii.

Câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2025

Primul premiu al serii a mers către Mara Popa, câștigătoarea categoriei Best Young Designer. Misha Miller a fost desemnată câștigătoare pentru categoria Rising star.

INNA a plecat acasă cu premiul pentru Celebrity Style, iar Tania Cozma a obținut premiul pentru Best Make-up artist. La categoria Best Hairstylist, Raul Tișa a fost câștigătorul și pentru Best Photographer premiul a mers către Christian Tudose.

Trofeul pentru Best Model a mers către Ivany, iar M. Marquise a obținut premiul pentru categoria Best Romanian Brand. Andra Olaru (Almaz) a fost câștigătoarea categoriei Best Designer, iar Omi Drăgan a fost răsplătită cu premiul Best Personal Style. 

Delia a primit trofeul MUSIC ICON, iar Oana Dumitriu, directoarea Fundației Ringier, a acordat un premiu special, din partea Fundației Ringier, dar și a revistei ELLE – Spotlight Award, pentru Zarug, datorită demersului său social cu proiectul Iubibil, care îmbină economia circulară și răspunderea socială, și felului în care a reușit să implice cetățeni, mai cu seamă beneficiari ai Centrului pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului București, în activități intercomunitare esențiale.

Mădălina Ghenea a fost invitată specială la ELLE Style Awards 2025 și a obținut premiul ELLE Woman. 

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu. Pe scenă a mai urcat trupa HVNDS, care a susținut un show electrizant. 

Toate persoanele s-au bucurat să fie alături de ELLE, acceptând fără rezerve invitația de a sărbători cei 28 de ani de prezență a revistei pe piața din România.

La reușita evenimentului ELLE STYLE AWARDS 2025 au contribuit sponsorii acestui eveniment: Pandora, Forcapil, FRY și Herbalife.

Ne-au fost alături și partenerii noștri: Crama DeMatei, OSHEE, Untold Festival și Musik Sound.

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

