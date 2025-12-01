IMAGINI INEDITE – Nominalizații ELLE STYLE AWARDS 2025, așa cum nu i-ai văzut niciodată (II)

O celebrare a nominalizaților acestei ediții, cărora le poți recunoaște talentul și stilul, acordându-le votul tău de încredere pentru ce au făcut deja, dar și pentru ce urmează să facă.
Fotografii: Christian Tudose
Realizatori: Domnica Mărgescu, Daria Georgescu, Maurice Munteanu
Machiaj: Alexandra Crăescu, Alicia Lupescu, Ruxandra Milea Popa (Endorphin Lab) și Anca Stratulat.
Coafură: Adonis Enache, Georgiana Vasilache, Alexandra Ujvarosi (Endorphin Lab).
Asistentă styling: Ilinca Silvia Oprea.
Matthew McConaughey a dezvaluit cum un vis erotic i-a influențat decisiv viața sentimentală și l-a pregătit pentru întâlnirea cu sotia sa.+ Mai multe