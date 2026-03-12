Alexia Eram și partenerul ei, surprinși într-o ipostază neașteptată în public

Alexia Eram și pe iubitul ei, Tonghi, au fost surorinși recent într-o ieșire relaxată pe străzile din Primăverii. Deși sunt obișnuiți să fie fotografiați în locații exclusiviste și în ținute elegante, de această dată cei doi au fost surprinși într-un context mult mai simplu și relaxat, bucurându-se de temperaturile plăcute de primăvară.

Alexia Eram și Tonghi, surprinși împreună

În timp ce profitau de ziua însorită și călduroasă, amândoi păreau concentrați pe telefoanele lor, oferind un moment de normalitate chiar și pentru un cuplu atât de mediatizat. Singura interacțiune surprinsă între ei a fost când Tonghi i-a cerut lui Alexia un dispozitiv pentru încălzit tutunul, iar ea i l-a oferit rapid.

Chiar dacă nu au fost afectuoși în mod vizibil, prezența lor a atras atenția și a demonstrat că se pot bucura de ieșiri simple, în afara agitației și a locațiilor exclusiviste. De altfel, discreția cu care Alexia Eram și Tonghi își gestionează aparițiile publice pare să fie o constantă încă de la începutul relației.

În privința ținutelor, cei doi au optat pentru un stil confortabil și practic. Alexia a ales o jachetă oversized roz și pantaloni largi gri, în timp ce Tonghi a purtat un hanorac negru și pantaloni scurți. Ochelarii de soare, nelipsiți la ieșirile publice, au completat look-ul relaxat al cuplului.

Vezi imaginile AICI.

Alexia Eram, surprinsă plăcut de partenerul ei

Alexia Eram a avut parte zilele trecute de un moment special după ce s-a întors acasă. creatoarea de conținut a descoperit o surpriză la care multe femei visează, iar bucuria ei a fost evidentă. Fosta concurentă de la America Express nu a ezitat să le arate și fanilor cum a fost răsfățată.

Tânăra se bucură de o popularitate uriașă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de sute de mii de oameni. Comunitatea ei online îi apreciază constant aparițiile și o complimentează ori de câte ori postează imagini sau mesaje noi.

După despărțirea de Mario Fresh, Alexia Eram și-a refăcut viața sentimentală și trăiește acum o poveste de dragoste alături de Tonghi. Relația pare să meargă foarte bine, iar gesturile romantice nu lipsesc.

Recent, creatoarea de conținut a publicat pe rețelele sociale două fotografii realizate chiar în locuința ei. După o zi plină, când s-a întors acasă, a descoperit că era așteptată de mai multe buchete impresionante de lalele albe. Pentru că momentul a avut loc chiar după 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, mulți dintre urmăritorii ei au presupus că florile au fost oferite de partenerul ei.

La imaginile publicate, Alexia Eram a adăugat și două mesaje care arată cât de mult i-a plăcut surpriza primită.

„M-am întors acasă și am găsit asta”, a fost unul dintre mesaje. „Iubesc să mă trezesc așa”, se arată în cel de-al doilea mesaj.



