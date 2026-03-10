Alexia Eram, surpriză romantică din partea lui Tonghi. Cum o răsfață partenerul ei: „Am găsit asta”

Alexia Eram a avut parte de un moment special după ce s-a întors acasă. Influencerița a descoperit o surpriză la care multe femei visează, iar bucuria ei a fost evidentă. Fosta concurentă de la America Express nu a ezitat să le arate și fanilor cum a fost răsfățată.

Alexia Eram, surprinsă plăcut de partenerul ei

Tânăra se bucură de o popularitate uriașă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de sute de mii de oameni. Comunitatea ei online îi apreciază constant aparițiile și o complimentează ori de câte ori postează imagini sau mesaje noi.

După despărțirea de Mario Fresh, Alexia Eram și-a refăcut viața sentimentală și trăiește acum o poveste de dragoste alături de Tonghi. Relația pare să meargă foarte bine, iar gesturile romantice nu lipsesc.

Recent, influencerița a publicat pe rețelele sociale două fotografii realizate chiar în locuința ei. După o zi plină, când s-a întors acasă, a descoperit că era așteptată de mai multe buchete impresionante de lalele albe. Pentru că momentul a avut loc chiar după 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, mulți dintre urmăritorii ei au presupus că florile au fost oferite de partenerul ei.

La imaginile publicate, Alexia Eram a adăugat și două mesaje care arată cât de mult i-a plăcut surpriza primită.

„M-am întors acasă și am găsit asta”, a fost unul dintre mesaje. „Iubesc să mă trezesc așa”, se arată în cel de-al doilea mesaj.

Ce spune Alexia Eram despre relația ei

În urmă cu câteva luni, influencerița a vorbit despre iubitul ei și despre modul în care se susțin reciproc. Alexia Eram a explicat că partenerul ei îi este alături în permanență și că lucrează împreună la proiectele profesionale.

În același timp, vedeta a precizat că preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre viața personală.

„Iubitul meu mă susține 100%. Este acolo cu mine mereu, mă ajută foarte mult, pentru că eu lucrez cu el exact pe partea asta, deci suntem acolo, o echipă. Păi tocmai, ne ținem viața în privat”, a spus Alexia Eram, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Alexia Eram a ales să împărtășească cu urmăritorii săi de pe Instagram lecțiile și valorile primite de la mama ei, Andreea Esca, subliniind influența puternică pe care prezentatoarea TV o are asupra ei și a fratelui său, Aris.

Ce lecții a învățat de la mama ei

În postarea sa, Alexia a explicat de ce o consideră pe mama ei un exemplu de urmat, evidențiind educația și principiile care le-au fost transmise în copilărie:

„Mama a fost și este un model pentru noi din toate punctele de vedere…și nu numai pentru noi.

Ce ne impresionează cel mai mult la ea este pozitivitatea cu care tratează fiecare zi și fiecare obstacol.

Încă de când eram mici, spunea constant: ‘Atunci când nu mai poți, mai poți puțin și așa am învățat să ne dorim constant să fim cea mai bună versiune a noastră și să lucrăm la asta cu pasiune.

Mama, tu câtă pasiune ai primit la naștere de reușești să le faci pe toate în același timp?”, a scris Alexia Eram.

Citește și:

Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță: „În ce lume trăim??? Sunt din ce în ce mai șocată…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro