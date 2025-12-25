Ce lecții a învățat Alexia Eram de la mama ei, Andreea Esca: „Ce ne impresionează cel mai mult…”

Alexia Eram a dezvăluit care sunt cele mai de preț lecții pe care le-a învățat de la mama ei, Andreea Esca.

Andreea Esca și Alexia Eram
Alexia Eram a ales să împărtășească cu urmăritorii săi de pe Instagram lecțiile și valorile primite de la mama ei, Andreea Esca, subliniind influența puternică pe care prezentatoarea TV o are asupra ei și a fratelui său, Aris.

Ce lecții a învățat de la mama ei

În postarea sa, Alexia a explicat de ce o consideră pe mama ei un exemplu de urmat, evidențiind educația și principiile care le-au fost transmise în copilărie:

Mama a fost și este un model pentru noi din toate punctele de vedere…și nu numai pentru noi.
Ce ne impresionează cel mai mult la ea este pozitivitatea cu care tratează fiecare zi și fiecare obstacol.
Încă de când eram mici, spunea constant: ‘Atunci când nu mai poți, mai poți puțin și așa am învățat să ne dorim constant să fim cea mai bună versiune a noastră și să lucrăm la asta cu pasiune.
Mama, tu câtă pasiune ai primit la naștere de reușești să le faci pe toate în același timp?”, a scris Alexia Eram.

Alexia și Aris Eram au format o echipă pe cinste în sezonul șase America Express. Cei doi s-au făcut plăcuți telespectatorilor, care i-au susținut pe tot parcursul show-ului de la Antena 1. În cadrul unui interviu, Andreea Esca a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre participarea celor doi copii ai ei în emisiunea America Express.

„După această emisiune, practic, nu există zi în care să nu mă întâlnesc cu cineva care să mă felicite pentru copii. Cred că asta este cea mai mare satisfacție pentru niște părinți, mai ales că ei sunt niște copii care au plecat cu dezavantajul unor idei preconcepute. E normal, poate că și noi, la rândul nostru, gândim despre copiii nu știu cui că ar fi în vreun fel sau în altul, fără să știm adevărul. Cred că pentru ei a fost o oportunitate bună de a arăta lumii cine sunt și, mai ales, în niște condiții de criză, când oamenii reacționează foarte diferit. Cred că educația este foarte importantă, cred că dragostea pe care le-o arăți copiilor este foarte importantă și revin la ceea ce bănuiesc eu că este important în educația unor copii – să existe limite pe care să nu le întreacă, să existe nu, să existe explicații referitoare la felul în care trebuie să-i respecte pe cei din jur, să respecte munca, să respecte societatea în care trăiesc”, a declarat Andreea Esca pentru VIVA!.

Andreea Esca, ipostază surprinzătoare

Alexia Eram a făcut senzație pe rețelele sociale cu mai multe imagini de la festivalul Untold, iar unul dintre momentele care a atras atenția fanilor a fost un videoclip simpatic în care apare mama ei, Andreea Esca. Vedeta Pro TV a fost surprinsă dansând cu multă energie pe scenă, în ritmurile muzicii country, spre amuzamentul tuturor.

Postarea Alexiei a fost rapid comentată chiar de prezentatoarea știrilor de la Pro TV, care nu s-a putut abține să nu râdă: „Moooor de râs!!! Ce mișcări scoate din mine muzica country”.

Foto: Arhiva ELLE

