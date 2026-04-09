Fiul Andreei Bănică și-a câștigat primii bani la vârsta de 10 ani: „Viața noastră în ultimele două săptămâni”

Andreea Bănică se numără printre femeile care și-au găsit împlinirea în familie, iar fericirea ei vine, mai ales, din bucuriile aduse de copii. Recent, Noah, mezinul familiei, a dat dovadă de spirit antreprenorial, reușind să își câștige primii bani într-un mod neobișnuit: prin vânzarea puilor de găină.

Alături de soțul său, Lucian, artista formează o familie unită, având doi copii minunați, Sofia și Noah. În paralel, Andreea Bănică se bucură și de o carieră artistică solidă și își ține aproape comunitatea numeroasă de fani, împărtășind cu ei momente importante din viața personală și profesională.

Pe rețelele sociale, vedeta a povestit cum și-a învățat mezinul să câștige bani proprii: ideea a venit chiar de la Andreea Bănică, iar Noah nu a ezitat să o pună în practică. Micuțul a ieșit în fața casei cu puii de găină și cu o pancardă prin care anunța vânzarea lor.

„Viața noastră în imagini din ultimele 2 săptămâni! Doamne… de ceva timp aud numai piuit de puiuți! M-am gândit să îl învăț pe Noah să își câștige banii vânzând puiuții de găină și tare bine am făcut! Ideea a fost a lui, să arate cartonul tuturor mașinilor care intrau în cartier”, a transmis vedeta.

Vânzarea a decurs extrem de rapid: în doar două ore, Noah și-a încheiat misiunea și și-a obținut primul său venit.

„În 2 h i-a vândut! Dar ce credeți? Între timp, am găsit o găină care a căzut cloșcă, stând pe vreo 25 de ouă diferite. Deci? Ne-am scos. Stați liniștiți că am avut timp și de concert! E diferență între viața în afara Bucureștiului la aranjamentul pentru concert. De Florii, Lucian s-a gândit să ia cățel, Noah este îndrăgostit de Rutzy, dar și noi. Concluzia? Primăvara a venit cu cadouri frumoase pentru noi, cu iubire multă și bucurii, iar eu, fericită să culeg crenguțele de corcoduși sălbatici”, a mai povestit Andreea Bănică.

Andreea Bănică are o relație specială cu fanii de pe rețelele de socializare și le dezvăluie constant aspecte inedite ale vieții ei profesionale, dar și momentele frumoase pe care le trăiește în familie.

Artista a dezvăluit că familia ei s-a mărit și a prezentat noul membru al familiei, un cățel adorabil pe nume Rutzy.

„El este Rutzy….ce pot să mai spun? Așa cadou frumos de Florii.

Nu s-au lăsat până nu au luat un cățel care să îmi aducă aminte de Nino și tare mi-a răscolit inima și amintirile. Parcă mă simt vinovată ….ieri a fost ultima zi în care am pupat urna lui Nino fără altcineva în viața noastră și îi spuneam că nu voi iubi niciodată cum l-am iubit pe el însă și alții merită o șansă. Rutzy are mirosul lui….are finețea lui, este foarte jucăuș și m-a prins. Va fi inima și sufletul nostru. Bine ai venit în familia noastră, iubire mică.

Să ne fii zâmbetul și bucuria vieții”, a scris artista în descrierea fotografiilor.

De-a lungul anilor, Adela Popescu a fost gazda emisiunii „Vorbește Lumea.” Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

„Am fost ofertată pentru emisiunea ‘Vorbește lumea’ de la Pro TV, unde era Adela Popescu. De câteva ori mi-au făcut oferta, dar nu m-am înțeles cu ei la bani, la salariu. Banii erau foarte puțini pentru mine, pentru timpul petrecut acolo pentru că trebuia să filmez de luni până joi sau până vineri, în condițiile în care eu aveam și concerte în weekend.”, a dezvăluit Andreea Bănică în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

