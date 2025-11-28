Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile”

Căsătorită din 2023 cu Smiley și aflată în plin succes profesional ca prezentatoare a emisiunii MasterChef, Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate vedete din România.

Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton

Gina Pistol a vorbit într-un interviu acordat recent despre relațiile care există între persoanele cunoscute din showbiz, dezvăluind și care sunt cele mai bune prietene ale sale.

„Am prietene din showbiz. Cu Giulia Anghelescu mă înțeleg foarte bine, cu Roxana Ionescu mă înțeleg foarte bine, cu Geanina Ilieș mă înțeleg foarte bine. Nici n-ai cum să nu te înțelegi bine cu mine decât dacă îmi faci ceva. Atunci nu mă mai înțeleg bine cu tine! Dar am și eu prietenele mele de-o viață, doar că nu sunt ele mondene. Dar am genul de relație cu prietenele mele poate și mai profundă decât o are Smiley cu Pavel Bartoș. Că suntem ca și surorile”, a dezvăluit Gina Pistol pentru Libertatea.

Prezentatoarea a vorbit și despre relația care există între Smiley și Pavel Bartoș, cei doi fiind foarte buni prieteni de mulți ani.

„Nu sunt geloasă, pentru că știu că Smiley face ce-i place. Și îi sprijin pe amândoi. Sunt așa… Zici că sunt căsătoriți! (râde) Se cunosc atât de bine, știi… ca într-o căsătorie! Își cunosc și punctele bune și punctele mai puțin bune. Și au ei o chimie între ei…”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Ce planuri au Gina Pistol și Smiley pentru 2026

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre planurile pe care le are alături de soțul ei pentru finalul acestui an, dar și pentru următorul.

Prezentatoarea a mărturisit că va petrece Crăciunul alături de familie, însă de revelion va fi doar cu fetița ei, Smiley având deja programat un concert, însă ulterior vor pleca împreună în vacanță.

„În Thailanda o să plecăm. De obicei ne încărcăm bateriile după un an plin. Pe Andrei în lunile astea abia îl vedem la față. De cele mai multe ori noi plecăm când avem ocazia cu el, oriunde are el treabă, ca să petrecem timp împreună. Și atunci, în ianuarie, pentru că e o lună mai liniștită, încercăm și noi să recuperăm din timpul pe care nu l-am avut”, a povestit Gina Pistol pentru Cancan.ro.

În ceea ce privește planurile pentru 2026, prezentatoarea și soțul ei doresc să își construiască două case, una la munte și cealaltă în București.

„Am găsit loc, trebuie să ne apucăm de casă. Anul viitor trebuie să construim două case. Am găsit la munte terenul pe care mi l-am dorit toată viața și o să facem acolo o casă de vacanță și undeva în București casa noastră, pentru că noi stăm cu chirie acum”, a mai spus ea.

Gina Pistol a dezvăluit cum l-a cucerit pe Smiley

Gina Pistol a surprins cu mărturisirile făcute recent despre începutul relației cu Smiley. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum l-a cucerit, de fapt, pe soțul ei.

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine”, a spus Gina Pistol pentru unica.ro.

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu extrem de solid și se completează reciproc.

„Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ.”

De-a lungul celor nouă ani de relație, Gina Pistol și Smiley au trecut prin multe etape împreună, iar astăzi au o familie fericită și o fiică pe care o iubesc enorm, pe nume Josephine.

„Relația evoluează, iubirea într-adevăr se schimbă. Devine mai închegată. Nu mai sunt fluturii aceia din primele șase luni de relație. Dar avem ceva ce nu ai în primele luni de relație. O stabilitate. Ne știm punctele slabe și punctele bune și știm să jonglăm cu ele și să ne sprijinim atunci când trebuie și să formăm un întreg.”

