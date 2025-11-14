Gina Pistol, secretele siluetei după slăbire. Ce alimente evită prezentatoarea TV: „Ajungi să îți cunoști corpul”

La 44 de ani, Gina Pistol continuă să impresioneze cu o siluetă de invidiat și o energie debordantă. Frumusețea ei naturală și echilibrul pe care îl emană sunt rezultatul unui stil de viață atent ales, în care sănătatea și alimentația corectă ocupă un loc central. După ce a reușit să slăbească spectaculos, vedeta a făcut pași importanți pentru a-și menține forma și vitalitatea, combinând alegeri alimentare sănătoase cu un program de mișcare constant.

Gina Pistol, despre secretul siluetei sale

Recent, la un eveniment monden, Gina Pistol a atras toate privirile cu zâmbetul său și atitudinea relaxată. Prezentatoarea TV a explicat cum reușește să își păstreze silueta și să rămână plină de energie, fără să se simtă constrânsă de reguli drastice.

„Practic am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp. Merg la sală. Masa principală din zi este formată din proteine și ceva garnituri pe lângă, salate și legume. Și, încerc să scot din alimentația mea făina albă, zahărul, cam tot ce este alb.”, a spus Gina Pistol pentru revista VIVA!

Gina Pistol a precizat că nu a apelat neapărat la specialiști, ci a învățat să își cunoască propriul corp și să identifice ce îi face bine și ce nu. Cu toate că nu a cerut sfaturile unui nutriționist, vedeta s-a documentat foarte bine înainte să treacă prin schimbarea notabilă.

„Mai am și niște cărți acasă pe care le mai răsfoiesc din când în când legat de nutriție și am ajuns să îmi cunosc corpul. Îmi dau seama exact ce îi face bine și ce nu îi face bine. Da, dar depinde și de grupa de sânge pe care o ai. Sunt mai multe legate de acest subiect. Depinde și de vârstă, pentru că tot ce funcționa la 20 de ani, nu mai funcționează la 40. Dar, cumva ajungi să îți cunoști corpul și să știi când este momentul să spui stop, dar și când este momentul să îți dai liber…”, a mai spus prezentatoarea de la Master Chef.

Gina Pistol vorbește despre calități și defecte

Căsătorită din 2023 cu Smiley și aflată în plin succes profesional ca prezentatoare a emisiunii MasterChef, Gina Pistol a oferit un interviu sincer, în care a vorbit despre felul ei de a fi și despre ce consideră o calitate – dar și, uneori, un defect.

Vedeta a mărturisit că simte o nevoie profundă de dreptate, pe care o manifestă în aproape orice situație, indiferent dacă este vorba despre oameni sau animale.

„Fac urât la nedreptate. Sunt omul dreptății. Nu știu dacă vine zodia cu partea asta de justițiar sau e o chestie pe care o am doar eu. Nu suport nedreptatea, nu doar față de mine, față de orice om mai slab sau animal sau orice…”, a declarat Gina Pistol pentru Libertatea.

Totuși, prezentatoarea recunoaște că dorința de a face mereu dreptate nu este privită întotdeauna ca o trăsătură pozitivă. În opinia ei, această atitudine o pune uneori în situații complicate, mai ales atunci când încearcă să intervină acolo unde, poate, nu ar fi cazul.

„Păi uneori și eu știu că este ca un defect, nu e chiar o calitate. Pentru că mă încarc eu cu multe lucruri și în anumite situații nici n-ar trebui să mă bag, că nu am dreptul să mă bag. Dar tot simt nevoia să fac dreptate acolo unde nu este dreptate”, a spus prezentatoarea MasterChef.

Foto: Instagram

