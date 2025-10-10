Smiley, declarații înduioșătoare despre fiica lui, Josephine, și dinamica din familie: „E frumoasă viața noastră împreună”

Smiley este în culmea fericirii de când a devenit tată și are o fiică pe nume Josephine.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Josephine (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 22

Smiley a vorbit cu multă emoție despre fiica lui, Josephine. Cu toate că este implicat într-o mulțime de proiecte profesionale și este plecat mult la concerte, atunci când este acasă petrece timp de calitate cu fetița lui. 

Smiley, declarații înduioșătoare despre fiica lui

În cadrul unui interviu acordat recent, Smiley a făcut declarații emoționante despre timpul petrecut cu fiica lui. Artista încearcă să aibă tot felul de activități cu cea mică și să îi fie alături în toate etapele vieții. 

„Josephine este deliciul familiei, ne bucură pe toți, iar noi, fiecare în parte, încercăm să o bucurăm pe ea. Fiecare are stilul lui de interacțiune cu ea și este foarte bine că este așa, pentru că ne identifică după tipul de jocuri și dialog pe care îl avem cu ea. Are un anumit tip de relație cu bunicii, altul cu unchii și mătușa, e ideal pentru un copil să aibă în viață întreaga hartă de emoții și de relații de familie colorată în nuanțe diferite. Mi se întâmplă des să mă pun în pielea părinților mei și să le înțeleg fericirea. Îți iubești copiii dincolo de cuvinte, dar când vine vorba despre nepoți, despre copiii copiilor, atunci cred că intervin mult mai multe emoții, mai multă înțelepciune, un cumul de factori care te topesc de-a dreptul. Sunt fericit pentru ai mei că o au pe Josephine și recunoscător peste poate că Josephine îi are pe ei”, a spus Smiley pentru VIVA!

Smiley a mai dezvăluit că atunci când el și Gina Pistol au diverse discuții mai tensionate, conversația se încheie într-o notă amuzantă. 

„Da, simțul umorului este clar în top, ne distrăm și râdem mult împreună și orice discuție, oricât de serios ar fi subiectul, se termină cu o glumă. Nu prea este genul meu să fac declarații de dragoste public și să vorbesc despre lucrurile pe care le simt, mi se pare că ele se transmit și se exprimă la fiecare pas, în cele mai mici gesturi, în viața de zi cu zi și de secundă cu secundă. Și în plus, se văd, le emanăm, nu le definim neapărat în cuvinte mari. E frumoasă viața noastră împreună și îi mulțumesc Ginei pentru asta!”

De ce Smiley și Gina Pistol nu arată chipul fetiței lor, Josephine

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pe 9 martie 2021, când s-a născut fetița lor, Josephine Ana Maria. Artistul și prezentatoarea TV nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiicei lor, alegând să îi protejeze intimitatea. Dar, uneori mai împărtășesc cu fanii diverse imagini care o arată într-un mod discret pe Josephine.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre motivele pentru care ea și soțul ei au decis să nu arate publicului chipul fetiței lor.

„Nu merg acum cu cearceaful pe fața copilului. Nu o expun pentru că nu o ajută cu absolut nimic. De ce i-aș face asta copilului meu când nouă ne este greu să ne luptăm cu valul de hate care vine uneori? Eu cred foarte mult în energii și nu vreau să o expun decât atunci când o să fie ea suficient de puternică și matură să deal-uiască singură”, a explicat Gina Pistol pentru Libertatea.

Gina Pistol a vorbit și despre cum reacționează fiica ei atunci când vede că ea sau Smiley sunt abordați de alte persoane sau copii pentru a face fotografii împreună.

„Nu este geloasă, dar am observat la ea, că eu stau foarte mult să o studiez, să văd cum reacționează, când vin copii spre Andrei să facă poze, ea se uită așa și acum începe să înțeleagă cine este tati. Sau când merg cu ea la Andrei la vreun concert și îl vede că urcă pe scenă și după aceea când se dă jos, este foarte mândră, zice că vrea la tati, este toată spre tati. Acum să vedem cum o să gestionăm noi totul pentru că nu vreau să creadă că este un copil mai altfel decât ceilalți, nu vreau să devină buricul Pământului, ci să fie modestă”, a mai spus prezentatoarea emisiunii MasterChef România pentru sursa citată.

Citește și:
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Anca Țurcașiu și-a îndeplinit o dorință. Artista este foarte mândră de ea: "E prima oară când fac asta"
People
Anca Țurcașiu și-a îndeplinit o dorință. Artista este foarte mândră de ea: "E prima oară când fac asta"
Channing Tatum, dezvăluiri surprinzătoare despre fiica lui, Everly: "Nu știu când au început schimbările..."
People
Channing Tatum, dezvăluiri surprinzătoare despre fiica lui, Everly: "Nu știu când au început schimbările..."
Lino Golden are o nouă relație după divorțul de Delia Salchievici. Cum a apărut alături de noua parteneră
People
Lino Golden are o nouă relație după divorțul de Delia Salchievici. Cum a apărut alături de noua parteneră
Jennifer Aniston, luptă secretă de 20 de ani pentru a avea un copil: "Nu este treaba nimănui"
People
Jennifer Aniston, luptă secretă de 20 de ani pentru a avea un copil: "Nu este treaba nimănui"
Cum și-a sărbătorit Adela Popescu ziua de naștere. Actrița a fost surprinsă de soțul ei, Radu Vâlcan: "Mi-a făcut un cadou neașteptat"
People
Cum și-a sărbătorit Adela Popescu ziua de naștere. Actrița a fost surprinsă de soțul ei, Radu Vâlcan: "Mi-a făcut un cadou neașteptat"
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
People
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Libertatea
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Doina Teodoru, surprinsă în brațele unui alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. E sosia juratului de la MasterChef
Doina Teodoru, surprinsă în brațele unui alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. E sosia juratului de la MasterChef
Mara Bănică, mesaj după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025. Cui i-a mulțumit: „Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express!”
Mara Bănică, mesaj după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025. Cui i-a mulțumit: „Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express!”
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată
Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea
TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
catine.ro
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Produsele de skincare pe care nu e indicat să le mai cumperi. Dermatologii susțin că sunt „o risipă de bani”
Produsele de skincare pe care nu e indicat să le mai cumperi. Dermatologii susțin că sunt „o risipă de bani”
Mai multe din people
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată. Ce a solicitat actorul, care este urmărit penal și în prezent se află în arest la domiciliu
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată. Ce a solicitat actorul, care este urmărit penal și în prezent se află în arest la domiciliu
People

În urma accidentului rutier din 14 septembrie, din București, Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru părăsirea locului accidentului și se află în arest la domiciliu.

+ Mai multe
Nicole Kidman, decizie privind cariera sa, în contextul divorțului de Keith Urban
Nicole Kidman, decizie privind cariera sa, în contextul divorțului de Keith Urban
People

Nicole Kidman a dezvăluit ce schmbări ar face în cariera ei, pe fondul divorțului de Keith Urban.

+ Mai multe
Angelina Jolie plănuiește să se mute din SUA. Unde vrea să plece actrița cu copiii ei
Angelina Jolie plănuiește să se mute din SUA. Unde vrea să plece actrița cu copiii ei
People

Angelina Jolie plănuiește să se mute din SUA când copiii ei vor deveni majori.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC